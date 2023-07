Levný herní monitor Cooler Master GA271 přináší 100 Hz a cenu 4000 Kč

Společnost Cooler Master přichází na evropský trh s novým herním monitorem GA271. Tato novinka má 27" plochý panel VA, který nabídne rozlišení 2560×1440 pixelů (WQHD). Díky technologii VA dosahuje nadprůměrného kontrastu 4000:1. Zajímavostí je, že ve své cenové kategorii podporuje 10bitové barvy (1,07 mld. odstínů), to ale bude velmi pravděpodobně pomocí technologie FRC. Max. obnovovací frekvence činí 100 Hz, což sice není v kategorii herních monitorů až tak mnoho, je to ale stále podstatně více než standardních 60 Hz a máme tu i synchronizační technologie Adaptive Sync, AMD FreeSync a G-Sync Compatible. Odezva je standardních 1 ms (MPRT). Max. jas monitoru je jen 250 nitů, takže z HDR technologií si troufne jen na HDR10. Pokrývá 95 % barevného prostoru sRGB.



Pro hráče tu jsou režimy pro vybrané typy her, ale i jiné případy užití (Act, FPS, RTS, User, Standard, Web, Text, Movie). Najdeme tu dva porty HDMI 2.0 a jeden DisplayPort a 3,5mm audio jack. Co se týče polohovatelnosti, Cooler Master hovoří o možnosti změny náklonu od -5° do +20° a montáži na zeď díky VESA 100×100mm, další směry nejsou podporovány (viz fotografie stojánku zezadu). Spotřeba novinky činí jen 18 W. Pokud jde o cenu, v Británii se nabízí za 140 liber, což by u nás odpovídalo ceně okolo 4000 Kč s DPH.