Levný mainstream v GPU přichází: Intel konečně představil Arc A580 za 179 USD

Nová generace grafických karet Intel Battlemage se (velmi) pomalu blíží, přesto jsme tu měli ještě jednoho zástupce nynější generace, na kterého se dosud marně čekalo. To však nyní skončilo a společnost Intel konečně představila dlouho očekávaný model Intel Arc A580. Ten míří do nižšího mainstreamu, kde by měl nabídnout slušný výkon pro hraní ve Full HD, a to za nižší cenu, než je obvyklé u AMD a zejména Nvidie. Nové karty představily společnosti ASRock, Gunnir a Sparkle, přičemž mají 2slotový design se dvěma ventilátory, ve všech případech jde o přetaktované edice. Pokud jde o specifikace, číselné označení by mohlo napovídat, že řada 5xx bude někde uprostřed mezi řadami 3xx a 7xx, ale dobrou zprávou je, že Arc A580 je v podstatě jen lehce ořezanou A750. Ostatně posuďte sami.



Pokud jde o Xe jádra, těch má A580 celkem 24 stejně jako jako jednotek pro Ray-Tracing, přičemž A750 a A770 jich mají 28, resp. 32, což je relativně malý rozdíl (24 Xe jader pak znamená 384 EU, resp. 3072 ALU). Větší rozdíly jsou v taktech, kde ten základní činí jen 1700 MHz, což ho dostává na 71 % hrubého výkonu A750, která běží na 2050 MHz. Faktem nicméně je, že všechny tři představené karty A580 mají zvýšený základní takt na 2000 MHz, takže se rozdíl smrskává na 16 %. Boost frekvence jsou ve výchozím nastavení čipů A580 stanoveny na 2400 MHz, otázkou ale je, jak jsou nastaveny u těchto tří konkrétních modelů. Karty by měly svým výkonem stačit na hraní většiny her v 1080p High na frekvencích okolo 60 fps. S využitím XeSS Performance se pak výkon zvyšuje o 63 % a vynecháme-li extrémní pozorování z grafu Intelu, pak z cca 45-65 fps výkon vzroste na 75-110 fps.



Hlavní zajímavostí řady A580 jsou ale paměti. 8 GB VRAM není ničím neobvyklým, to bychom v této třídě asi čekali, příjemným překvapením je však velmi široká 256bitová sběrnice, která tímto posouvá datovou propustnost na velmi vysokých 512 GB/s. To např. nemá Nvidia ani ve vyšším mainstreamu, natož na pomezí low-endu a mainstreamu. Nesmíme zapomenout také na přítomnost HW enkodéru pro video v AV1. Asi jedinou více nepříznivou zprávou je spotřeba TBP, která činí 185 W, a to je na kartu tohoto výkonu docela dost. Na druhou stranu potěší nízká cena 179 USD, což je nejen výrazně méně než RTX 3060 (249 USD), ke které se patrně bude blížit výkonem, ale dokonce i méně než u slabší RTX 3050, která je od cca 209 USD. Ostatně i Radeon RX 6600 začíná na 209 USD, takže je proti němu o 30 USD levnější.