LG 34BP65C přináší 34" zahnutý panel se 160Hz frekvencí

LG přidává do nabídky herních monitorů model UltraWide 34BP65C. Tento 34" monitor má panel typu VA s širokoúhlým poměrem stran 21:9. Nepřekvapí tak vysoký kontrast 3000:1. Potěší 10bitové zpracování barev, nicméně nejde o nativní 10bitový displej, ale o 8bit+FRC a pokrývá 99 % barevného prostoru sRGB. Rozlišení činí 3440×1440 pixelů a najdeme zde zakřivení 1800R. Pozorovací úhly jsou standardních 178°, odezva GTG pak dle výrobce činí 5 ms. Nečekejte moc vysoký jas, ten zde dosahuje 300 nitů, podporováno je nicméně HDR10. Maximální obnovovací frekvence nicméně činí velmi pěkných 160 Hz a najdeme tu i podporu AMD FreeSync Premium. Pro hráče je tu připravena i funkce Black Stabilizer nebo pomocný zaměřovač.



Monitor využívá připojení přes DisplayPort 1.4 nebo dva porty HDMI 2.0, má také jack na sluchátka. Jeho spotřeba činí 42 W typicky, resp. 45 W maximálně. Pokud jde o polohovatelnost, naklopit lze od -5° do +20°, výškový rozsah je 110 mm, podporována je i montáž na zeď nebo rameno díky VESA 100×100mm. Slušný by měl být i zvuk díky dvěma 7W reproduktorům MaxxAudio. Monitor je od výroby barevně zkalibrovaný a cena by se měla pohybovat okolo 520 USD.

