LG UltraGear 27GR95QE-B přináší 26,5" OLED a 0,03ms odezvy

Společnost LG představuje další zajímavý herní monitor. Jedná se o UltraGear 27GR95QE-B a jde relativně malý 26,5" monitor, který při dané úhlopříčce překvapí panelem typu OLED. Díky tomu slibuje např. velmi vysoký kontrast 1,5M:1 nebo extrémně krátké odezvy. LG totiž slibuje hodnotu pouhých 0,03 ms. Displej má rozlišení QHD, tedy 2560×1440 pixelů a těšit se lze také na velmi vysokou frekvenci až 240 Hz. Samozřejmostí je podpora VRR technologií AMD FreeSync Premium a G-Sync Compatible. Monitor zvládá 10 bitové barvy, tedy 1,07 mld. barevných odstínů, monitor je od výroby zkalibrovaný, nicméně výrobce nehovoří nic o maximálním jasu. Pokud jde o barevné pokrytí, zvládá 98,5 % prostoru DCI-P3 a nabídne HDR režim HDR10.



Hráče potěší klasické funkce pro usnadnění hraní, jako jsou Black Stabilizer, zaměřovač Crosshair, FPS Counter, a nesmí se zapomenout na další funkce jako např. na Reader Mode, RGB osvětlení nebo True Color Pro. Máme zde dva porty HDMI, jeden DisplayPort, 3,5mm audio jack (kombinovaný 4pólový), 2 porty USB 3.0 pro downstream a jeden pro upstream, dále je tu i SPDIF out. Novinka nemá vestavěné reproduktory, nicméně podporuje standard DTS HP:X pro sluchátka. Monitor nabídne i polohovatelnost, a to 110 mm výškově, náklon od -5° do +15°, do stran +/-10°, dostupná je i funkce pivota. Zajímavostí je pak cena, která činí 999 USD.