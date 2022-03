LG UltraGear 48GQ900: 48palcový OLED na hry

LG UltraGear 48GQ900 je sice označen za herní monitor, ale v podstatě je to alternativa pro televizor, neboť dle samotného výrobce je přímo určen především pro moderní konzole PlayStation 5 a Xbox Series S/X, což zahrnuje i podporu rozhraní HDMI 2.1 a Variable Refresh Rate až 120 Hz, a to pochopitelně při rozlišení Ultra HD. Pochopitelně nám ale nikdo nebude bránit toto zařízení připojit i k PC, i když mít na stole před sebou 48palcovou obrazovku s naprosto neflexibilním stojanem, to nemusí být zrovna zkušenost, za kterou bychom chtěli platit desetitisíce.

V každém případě monitor to je a herní také, přičemž vynikat má v rychlé odezvě a sice 1ms GtG, přičemž barvy budou také slušné dle 98,5% pokrytí prostoru DCI-P3. Dále se dozvídáme, že obnovovací frekvence by se mohla vyšplhat i na 138 Hz, ale to už těžko v případě připojení ke konzolím.

Dle FlatpanelsHD se tu také firma LG měla ještě spokojit se starší technologií WOLED namísto toho, aby použila novou OLED EX. Vedle rozhraní HDMI 2.1 tu bude také DisplayPort, ovšem stále jen ve verzi 1.4 a bezpochyby také USB hub. Cena a dostupnost ale zatím zůstávají neznámé a na takové informace je ostatně ještě brzy, neboť dle LG se UltraGear 48GQ900 začne prodávat až někdy v příštím roce.

Dále byly ale přichystány i menší a již klasické PC monitory, a to 27" UltraGear 27GQ50F-B a 24" 24GQ50F-B, ale na nich dohromady není nic zajímavého. Máme tu rozlišení Full HD, až 165Hz obnovovací frekvenci s AMD FreeSync Premium a 1ms Motion Blur Reduction.

LG zde použilo panely VA s kontrastem 3000:1 a jasem maximálně 250 nitů. Oba tyto monitory pak mají dva HDMI a jeden DisplayPort plus výstup na sluchátka (bez integrovaných reproduktorů).

UltraGear 27GQ50F-B a 24GQ50F-B přijdou na trh ještě v březnu, ale ani v jejich případě se nedozvíme ceny.

