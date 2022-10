Li-Cycle otevírá 4. recyklační centrum na akumulátory v Severní Americe

Společnost Li-Cycle není ve světě recyklace lithiových baterií úplným nováčkem. Byla sice založena teprve v roce 2016 v Kanadě, nicméně od té doby stihla rozjet už 4 recyklační centra na lithiové akumulátory. Jedno je v Kingstonu v Ontariu, další v Rochesteru v New Yorku, třetí v Gilbertu v Arizoně a to nejnověji otevřené je v městě Tuscaloosa v Alabamě. Rozprostírá se na ploše 100 tisíc čtverečních stop (cca 9300 m2) s tím, že skladiště mají dalších 120 tisíc (cca 11100 m2).



Recyklační kapacita společnosti Li-Cycle se nyní dostává na 30 tisíc tun akumulátorů za rok, což znamená zhruba 60 tisíc elektromobilů. Spolu s postupným navyšováním kapacity stávajících i nových center (v USA i Evropě) se předpokládá, že by firma měla být schopna koncem roku 2023 dosáhnout kapacity až 65 tisíc tun akumulátorů ročně.

Zde je ale dobré podotknout, že tato recyklační centra slouží k hrubému rozdělení akumulátorů na základní součásti, výstupem je tedy např. hliník nebo tzv. "černá hmota", která obsahuje samotný obsah článku jako lithium, kobalt, nikl a další prvky. Tuto černou hmotu pak musí zpracovávat další na toto specializovaná centra. Jedno takové buduje Li-Cycle rovněž v Rochestru v New Yorku, kde už má centrum pro první fázi recyklace. To má být schopno zpracovat 35 tisíc tun černé hmoty, což odpovídá zhruba 225 tisícům EV. Toto centrum pro druhou fázi recyklace by mělo spustit svůj provoz v příštím roce a využit se má hydrometalurgického procesu.