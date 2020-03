Libra od Facebooku rozšiřuje záběr, nabere asi zpoždění

Včera se začaly objevovat zprávy, že Facebook odpíská svou kryptoměnu Libra a peněženka Calibra bude podporovat jen klasické měny, čímž by se spíše přiblížila už existujícím systémům, PayPalu a podobně. Měly za tím být vleklé rozepře s finančními regulátory, kteří Facebooku nevěří, že dokáže přinést legálně korektní a řádně zabezpečený platební systém. Zástupci společnosti ale takové informace popřeli a říkají, že kryptoměna je pořád na pořadu dne a v projektu i nadále pokračují. Přesto se pár věcí změní.



Peněženka Calibra totiž má podporovat nejen novou globální kryptoměnu Libra, ale také běžné měny jako dolar, euro a mnoho jiných (nebude tedy výhradně podporovat jen již zavedené změny, jak prezentovaly včerejší zprávy). Má se tak stát univerzální peněženkou pro každého, i když je dost dobře možné, že se jí kvůli regulátorům v různých zemích nepodaří přinést novou kryptoměnu pro téměř 2 miliardy zákazníků asi tak rychle, jak by Facebook chtěl. Stále by to mělo být letos, ale podle všeho se objeví nová peněženka až na podzim a nikoli v létě.

