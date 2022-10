Lidé hledali ztracená zavazadla AirTagy od Applu, Lufthansa je zakazuje

Přívěšky Apple AirTag mohou mít spoustu zajímavých využití a jedním poměrně praktickým je sledování odbavených zavazadel při letecké přepravě. Ztracené kufry na letišti nejsou něčím výjimečným, a v poslední době tak lidé začali využívat AirTagy ke sledování toho, kde se jejich kufr zrovna nachází, což může usnadnit jeho lokalizaci. Ne každý je ale tímto nápadem moc nadšený. Jako první totiž tuto metodu sledování zavazadel zakazuje německá aerolinka Lufthansa.



Podle aerolinky totiž AirTagy patří do kategorie mobilních elektronických zařízení, čímž spadají pod regulace International Civil Aviation Organization (ICAO). Ty vyžadují, aby případné elektronické zařízení v odbaveném zavazadle bylo plně vypnuté a nevysílalo žádný signál. Jenže právě vysílání signálu o poloze je primárním účelem AirTagu, takže bez této funkce by bylo jeho vložení do kufru bezcenné.

Jenže ona ani informace o přesné poloze zavazadla nemusí být příliš nápomocna, když aerolinka nehodlá spolupracovat, přestože uživatel přesně ví, kde se jeho zavazadlo nachází, což podle příspěvků na sociálních sítích není výjimečné. Otázkou nyní je, kdy se přidají i další aerolinky. Dá se předpokládat, že jen u Lufthansy to nezůstane.