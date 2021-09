Lilac vybral dalších 150 mil. USD na zrychlenou těžbu lithia ze solanky

Lithium je velmi důležitým materiálem pro moderní akumulátory, a to ať už se bavíme o mobilních zařízeních nebo elektromobilech. Problémem je ale to, zda je možné ho získat v dostatečném množství, a to zároveň také levně a ekologicky (resp. s co nejnižším environmentálním dopadem). Špatně je na tom metoda jeho získávání z hornin (např. z pegmatitu), kde je zapotřebí náročné těžby horniny, její drcení i využití problematických chemikálií, nemluvě o spoustě problematického odpadu. To vše pak oprávněně vrhá špatné světlo zejména na akumulátory elektromobilů. Druhou velkou skupinou metod je zpracování solanky (podzemních vod s velkým obsahem rozpuštěných látek včetně sloučenin lithia). Ale i tento proces má své nevýhody, které se snaží řešit společnost Lilac Solutions.



Standardní zpracování solanky probíhá tak, že se podzemní voda vyčerpá do odpařovacích jezer, jenže celý proces odpařování trvá jeden až dva roky. Má vysokou spotřebu vody a nutná je také filtrace nežádoucích součástí. Řešení od Lilacu nevyužívá cestu odpařování, ale roztok vyčerpaný ze země jde do nádrží, kde v reakci s kyselinou chlorovodíkovou vzniká chlorid litný. Ten se pak už standardně zpracuje na uhličitan litný nebo hydroxid litný, což jsou sloučeniny, které jsou potřeba pro výrobce akumulátorů. Proces získávání LiCl zabere jen 2 hodiny, takže je 10000krát rychlejší než standardní metoda. Zabírá také méně místa. Tam, kde standardní metoda potřebuje 10000 akrů, Lilac potřebuje jen 10. Odpad se řeší tak, že se zbytek solanky vrátí zpět pod zem.

150 mil. USD např. od Mercuria Energy Trading a Valor Equity Partners. V tom minulém z počátku roku 2020 do firmy investoval fond The Engine od MIT nebo Breakthrough Energy Ventures celkem 20 mil. USD. Za tímto fondem stojí Bill Gates, který jej založil v roce 2015. Neřeší tedy

Společnost Lilac před pár dny ukončila druhé kolo financování a vybrala investice ve výšinapř. od Mercuria Energy Trading a Valor Equity Partners. V tom minulém z počátku roku 2020 do firmy investoval fond The Engine od MIT nebo Breakthrough Energy Ventures celkem 20 mil. USD. Za tímto fondem stojí Bill Gates, který jej založil v roce 2015. Neřeší tedy jen nemoci . Oba tyto fondy se zúčastnily i druhého kola.

Ceny souvisejících / podobných produktů: