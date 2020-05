Linus Torvalds po 15 letech přešel z Intelu na AMD

Pro AMD má pochopitelně výběr platformy pro osobní počítač Linuse Torvaldse pramalý význam, pokud jde o přímý ekonomický dopad, ovšem z hlediska prestiže jde o důležitou skutečnost, zvláště když jde o změnu po dlouhých 15 letech. To značí, že Torvalds si opravdu vybírá aktuálně lepší hardware bez ohledu na sympatie, protože právě před 15 lety na tom AMD bylo oproti Intelu také velice dobře, ovšem poté začala éra architektur Bulldozer a Core, již AMD sotva přečkalo ve zdraví.

Jak naznačuje doprovodný obrázek, Torvalds si pro své nové PC vybral procesor Ryzen Threadripper, a to konkrétně model 3970X se 32 fyzickými jádry Zen 2. Ten je tak vybaven 7nm čiplety vyráběnými v TSMC a I/O jádrem z GlobalFoundries a nabízí konfiguraci 32C/64T a takty 3,7 až 4,5 GHz, dále 128 MB L3 cache a 64 linek PCIe 4.0.

Linus Torvalds přitom uznává, že nyní ani nedokáže využít veškerý nabízený výkon tohoto procesoru, ale že ten se bude hodit už v blízké budoucnosti a navíc už nyní poskytuje asi trojnásobný výkon jeho předchozího systému, co se týče tvorby 'allmodconfig' testovacích sestavení systémů.

Nedozvěděli jsme se přitom, jaký procesor Torvalds ve svém PC využíval doposud, ale je tu na druhou stranu jedna malá poznámka, která by mohla napovědět, co by mohl využít v budoucnu. Uvedl totiž, že přešel z Intelu na novou platformu, ovšem zatím ještě nejde o ARM.

Je otázka, zda to bylo myšleno spíše jako vtip, anebo Torvalds opravdu počítá s tím, že by mohl v budoucnu využít PC s procesorem ARM. Ostatně po této architektuře už dávno pokukuje firma Apple, respektive od ní se očekává, že ji ve svých PC nabídne v době, kdy bude aktuální 5nm proces, což se už velice blíží. Na druhou stranu, o ARM se jako o Nemesis procesorů x86 mluví už dlouho, a přitom jim tato architektura na jejich výsostném území ještě ani nezačala okopávat kotníky.

