Lisa Su opět promluví v keynote na CES 2021

Jensen Huang se rozhodl po dobu koronavirové krize promlouvat k veřejnosti ze své kuchyně, v níž má obvykle různě poschovávány hardwarové novinky. AMD namísto toho ve svých prezentacích předstírá, že hovoří před živým publikem a stejné to asi bude i v případě virtuálního veletrhu CES 2021.

Jak se dozvídáme , Lisa Su si vezme slovo 12. ledna mezi 11. a 12. hodinou EST, čili od 17:00 našeho času. Její keynote bude mít zřejmě velice široký záběr, neboť v upozornění se píše o budoucnosti výzkumu, vzdělání, práce, zábavy a hraní. Lisa Su tak bude asi reagovat právě na změny, které nastartovala nemoc Covid-19 a ty se mají týkat ještě většího pronikání technologií do běžných oblastí lidského života.

Konkrétněji pak bylo zmíněno portfolio výkonných výpočetních a grafických řešení, pod čímž zase můžeme tušit nové procesory EPYC a profesionální verze Navi 2x (RDNA 2) či nové akcelerátory s CDNA. V lednu ale mají nastoupit také nové Radeony řady RX 6700, takže Lisa Su jistě utrousí pár slov i o nich.

Dále by mohly být představeny také nové Ryzeny. AMD si ostatně vytvořilo pro ně cenový prostor, neboť řada Ryzen 5000 obsahuje modely s cenami mezi 300 a 800 dolarů. AMD se bohužel zdráhá nabízet levnější moderní procesory a spíše spoléhá na to, že zákazníci využijí zlevňující modely starších generací, což ale nemusí být zrovna špatný přístup, ale levné a moderní 4 či 6jádrové procesory na trhu i tak jednoznačně chybí.

Pak ještě může přijít řeč na nová APU, a to konkrétně mobilní Cezanne a Lucienne (Renoir Refresh), čili Ryzen 5000 pro notebooky. Je toho tak dost, co může být hned zkraje nového roku představeno a to jsme ještě nezmínili další případné novinky jako sérii Radeon RX 6600 nebo mobilní verze RDNA 2.



