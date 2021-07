Listopadový Threadripper 5990X se rýsuje

Dle Moore’s Law is Dea d , kde se v tomto případě hýří jistotou soudě dle množství červeného písma, máme počítat s až 64jádrovými Threadrippery 5000 a bylo by ostatně velice podivné, kdyby tomu mělo být jinak. Hlavním modelem se 64 jádry tak bude pochopitelně Threadripper 5990X, ovšem zde jde pouze o základní řadu, vedle níž nastoupí i verze Pro (obdoba Xeon W) a pak i jisté verze X3D.

Normální Threadrippery využijí 4kanálové paměti DDR4-3200, celkem 64 linek PCIe 4.0 a nejspíše mají nastoupit během letošního listopadu s vyšší cenou ve srovnání s předchůdci. Toto zvýšení cen se dalo čekat, neboť stejně se AMD zachovalo i v případě aktuálních Ryzenů.

Dále jde o Chagall Pro, čili Threadrippery Pro, které už pochopitelně nabídnou 8 kanálů pro DDR4-3200 a rovněž dvojnásobek linek PCIe 4.0 a na trh by mohly začít přicházet v lednu. K tomu všemu lze říci pouze jedno, a sice to, že jsme na základě starších informací počítali se spíše dřívějším nástupem těchto procesorů.

A co Chagall X3D? Ty mají být založeny na procesorech Milan-X , čili verzích dnešních EPYC 7003 s "vrstvenými čipy", pod čímž se téměř bezpochyby skrývá V-Cache . AMD už ostatně samo uvedlo, že tuto dodatečnou L3 cache využije na čipletech Zen 3 a pak už má v podstatě volnou ruku v tom, do jakých produktů bude takovéto čiplety montovat. Dočkat bychom se přitom měli i v rámci desktopových Ryzenů, které by se mohly objevit ve stejné době jako Chagall X3D.

Chagall X3D budou navenek nerozpoznatelné od normálních verzí, samozřejmě až na jejich označení. Budou prostě využitelné na stávajících deskách a paticích a stačit bude aktualizace BIOSu. To bylo přitom jasné už z prezentace firmy AMD, která prozradila, že vrstvený čiplet s V-Cache je stejně tlustý jako běžný čiplet a dodatečná paměť je do pouzdra napojena právě přes čiplet, čili navenek půjde prostě o procesory s nápadně objemnou cache. Nastoupit by ale mohly možná až v druhé polovině příštího roku, ale nelze s tím počítat.

Procesory Trento pak nemají dostat threadripperové verze, což není překvapivé, když má jít o superpočítačové EPYC pro akcelerátory MI200 a pak už se můžeme bavit o Threadripperech se Zen 4, jež mají přijít někdy v roce 2023 s až 96 jádry. Minimálně takový počet tak budou mít i příští EPYC.