Lockheed Martin postaví pro NASA raketu s jaderným pohonem

NASA (National Aeronautics and Space Administration) společně s DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) vybraly společnost Lockheed Martin pro vývoj rakety a kosmické lodě, která bude vybavená termálním jaderným raketovým motorem. Termální jaderný raketový motor se momentálně jeví jako vhodná volba pro daleké cesty vesmírem, což budou například mise na Mars s lidskou posádkou. Toto řešení má totiž mnoho výhod ve srovnání s chemickými raketovými motory.

Až několikanásobně vyšší účinnost umožní kosmickým plavidlům cestovat rychleji do větších vzdáleností, což je pro lety k rudé planetě klíčové. Díky menší spotřebě pohonných látek se na lodi uvolní více prostoru na cenné vědecké vybavení a další nezbytný náklad. Jaderný pohon také umožní rychlejší změnu trajektorie při letu a loď tak bude lépe ovladatená.

Projekt Demonstration for Rocket to Agile Cislunar Operations (DRACO) (zdroj: nasa.gov)

Oznámení proběhlo na začátku tohoto roku a firma Lockheed Martin bude na vývoji spolupracovat se společností BWX Technologies, která dodá samotný reaktor a palivo. Technologie se má předvést do roku 2027 a program dostal název DRACO (Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations).

Jaderný reaktor bude v systému využit na rychlý ohřev vodíkového paliva na extrémně vysokou teplotu. Vodík při rychlém ohřevu prudce expanduje v plynném skupenství, čímž se vytváří tah, který je účinnější než u klasického chemického raketového pohonu.

Kvůli obavám z úniku radioaktivních látek do atmosféry plánují NASA a DARPA umožnit využití termálního jaderného raketového motoru až po dosažení "jaderně bezpečné oběžné dráhy", kde již pohon neovlivní Zemi. V prvotních fázích by termální jaderný pohon mohl být používán při kratších letech, například pro dopravu na Měsíc. Podle Kirka Shiremana z Lockheed Martin by bezpečná a opakovaně použitelná kosmická loď s jaderným pohonem způsobila revoluci v cislunárních misích.