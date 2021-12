Lovci GPU vydělávají ve válce internetových botů, stačí jim to na živobytí

Ještě před rokem to vypadalo, že se situace na trhu s grafickými kartami může brzy uklidnit, i když už existovaly známky toho, že vše bude jinak. Pandemie nabírala na síle a tlačila lidi do jejich domovů, což podnítilo zájem o upgrade či nákup nových herních sestav a do toho se začaly zvedat hodnoty kryptoměn. Od nového roku tak namísto slíbené lepší dostupnosti přišel stále se zhoršující nedostatek a kdo nakoupil ještě v roce 2020 (nebo alespoň na začátku 2021), mohl si gratulovat.

Vzniklo tak i podhoubí pro firmičku Falcodrin Stock Alerts , v níž Larry a Stu slouží jiným coby lovci GPU a využívají affiliate marketing. Pomáhají tak zákazníkům najít na trhu grafickou kartu a v případě úspěchu si účtují poplatek za své služby. Čili zákazníci se přihlásí k dané službě a čekají na upozornění, že grafická karta se někde objevila skladem. Pak už je to jen na nich, přičemž Falcodrin Stock Alerts měla takovým způsobem zákazníkům dohodit už na padesát tisíc grafických karet, což postačí k tomu, aby si Larry i Stu každý přišli na cca 100.000 USD ročně.

Je samozřejmě možné, že Larry a Stu se v řadě případů stávají jen dalším článkem v řetězci, na jehož konci je i tak před samotným majitelem scalper. Ovšem scalpeři využívají spíše své vlastní prostředky, čili vlastní internetové boty, čili provozují podobný byznys jako Falcodrin Stock Alerts, ovšem dostupné karty si pak kupují sami pro přeprodej.

Pokud jde také o nadcházející zimu, Falcodrin mají pro nás či spíše zákazníky na západě jednu zprávu. Dle Larryho jde o válku botů, v níž figurují vedle jeho firmy právě i scalpeři a samozřejmě samotní prodejci a zatím to vypadá, že bit bude především onen koncový zákazník, který by si chtěl jen pořídit novou kartu pro svůj herní systém.

Zákazníci Falcodrinu by tak měli být neustále připraveni a sledovat, kdy jim přes Discord přijde zpráva o naskladněných kartách. Pak už se totiž musí snažit sami a pokud možno bez otálení se pokusit o objednání své karty.

Larry a Stu se také rozpovídali o tom, jak těžké je nyní vyhrát v souboji zákazník vs. bot, kde zákazník tahá za kratší konec a do toho mu hází klacky pod nohy ještě prodejce, který se snaží omezit provoz na svém serveru vytvořením virtuálních front, které ale bot snadno obejde a dostane se hned k odbavení. Například Walmart ještě navíc dává k dispozici předchozím zákazníkům možnost rychle si znovu objednat třeba PS5, čili takovou možnost mohou logicky využít především scalpeři, zatímco běžný zákazník stojí ve frontě.

