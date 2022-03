Lovelace má nabídnout objemnou L2 cache, odpověď na Infinity Cache?

NVIDIA samotná označuje ve svých materiálech novou architekturu prostě jako Ada, ovšem jde stále prostě o Lovelace, neboť jako vzor posloužila anglická spisovatelka a matematička Ada Lovelace, resp. Augusta Ada King, hraběnka z Lovelace.

Hlavní zpráva v tomto tématu nám říká, že příští GeForce, čili RTX 4000, budou vybaveny až 96 MB L2 cache, což je skutečně obrovské navýšení, neboť dnešní Ampere mají přinejlepším jen 6 MB L2 cache. Jde tak o další informaci, kterou přinesla krádež dat NVIDII a také se dozvídáme, že kapacita L2 cache tu bude dále přímo záviset na šířce paměťové sběrnice.

Čili na každý 64bitový segment tu bude 16 MB L2 cache oproti pouhým 512 kB na 32bitový segment jako na čipech Ampere. To znamená, že máme opět počítat s tím, že NVIDIA nabídne přinejlepším 384bitovou sběrnici jako na Ampere, čili půjde cestou zvyšování propustnosti pamětí na pin. Ale to se samozřejmě dalo očekávat, neboť rozšiřování sběrnice karet určené pro paměti typu GDDR má své technologické i praktické limity a NVIDIA zřejmě nechce jít za 384 bitů. Neříkáme však, že by to vůbec nešlo, ostatně na herních grafikách už dávno byly nasazeny i 512bitové sběrnice, a sice konkrétně třeba na Radeonech s čipy Grenada (R9 390/390X).

Rýsuje se nám tu však cesta pro použití rychlejších pamětí GDDR6, jaké si chystá třeba Samsung . Dnes se přitom NVIDIA stále jen chystá na RTX 3090 Ti nasadit 21 Gb/s paměti GDDR6X, s nimiž by dle neověřených informací mohla mít jisté problémy, které způsobily opožděný nástup těchto karet. Samsung si ale chystá stále ještě typ GDDR6, a to s až 27 Gb/s, čili prostor pro zvyšování propustnosti na stávajících sběrnicích tu jistě je.

Paměť Infinity Cache ovšem slouží právě k tomu, aby se karta mohla spokojit i s nižší propustností hlavní paměti, ostatně i Radeon RX 6900 XT má jen 16Gb/s GDDR6 na 256bitové sběrnici, čili 512 GB/s, což neobstojí ani proti GeForce RTX 3070 Ti. Je to právě RDNA 2 počítající s přispěním Infinity Cache, která zvyšuje výsledný výkon a NVIDIA by se nyní zřejmě mohla zaměřit na to samé, i když její Ada by mohla být na L2 cache přeci jen závislá méně.

Maximálně 96MB kapacita je totiž srovnatelná s kartou Radeon RX 6700 XT, přičemž v další generaci (RDNA 3) AMD objem Infinity Cache zřejmě ještě zvedne. NVIDIA by tak mohla využít sice menší cache pro podobné účely jako AMD, ale kombinovanou se stále velice vysokou propustností hlavní paměti.



