LTO už plánuje pásky Ultrium Gen14 s kapacitou 576 TB

Datové pásky LTO Ultrium jsou nyní ve své 9. generaci. Zatímco ta první v roce 2000 přinesla 200GB cartridge a 400GB komprimovanou kapacitu, LTO-9 už má 18 TB a při kompresním poměru 2,5:1 dosahuje vysoké komprimované kapacity hodnoty 45 TB při přenosové rychlosti 1000 MB/s a ceně pouhých 0,01 USD za GB. Společnosti, které za LTO stojí (HPE, IBM, Quantum), nicméně mají plány už i pro budoucnost a roadmapa je připravena na více než 10 let dopředu a nově obsahuje plán pro 14. generaci.



Přesná plánovaná data bohužel neznáme, takže budeme muset trochu improvizovat a hádat. Uvážíme-li, že nové generace obvykle přichází po 2-3 letech, pak 5 plánovaných generací by odhadem mohlo vystačit tak do roku 2035. Nově plánovaná Gen14 má přinést nativní kapacitu 576 TB a poněvadž se nadále počítá s kompresním poměrem 2,5:1, znamená to komprimovanou kapacitu 1440 TB (1,44 PB). To je miliardkrát více, než byla nekomprimovaná kapacita 3,5" diskety.

LTO (Linear Tape-Open) je oblíbenou metodou dlouhodobé archivace ohromného množství dat. Zatímco v roce 2019 bylo prodáno 114 EB komprimované kapacity a v době pandemie v roce 2020 to kleslo na 105 EB, za rok 2021 už šlo o rekordních 148 EB. Zájem by mohl dále růst také kvůli rostoucím útokům pomocí ransomware, což zvyšuje tendenci následovat zálohovací techniku 3-2-1-1 (alespoň 3 kopie dat na 2 typech nosičů, přičemž jeden je v jiné lokaci, tzv. off-site, a jeden je úplně off-line).