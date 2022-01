LUVOIR: jaký může být případný nástupce JWST s až 15metrovým zrcadlem?

LUVOIR se jednoznačně ukazuje jako přímý nástupce Webbova teleskopu, pokud jde o jeho provedení a v tomto ohledu bychom mohli mluvit o super-Webbu či JWST na steroidech. Stačí se podívat na render:

Máme tu tak prostě teleskop podobný Webbu, jen s mnohem větším štítem a mnohem větším primárním zrcadlem. Toto zrcadlo by mohlo mít velice velký průměr, ovšem o tom ještě nebylo rozhodnuto, stejně jako o tom, zda LUVOIR vůbec vznikne. Ve hře jsou dvě verze se zrcadly o průměru 8 a 15,1 metrů.





Zásadní rozdíl mezi JWST a LUVOIR je ten, který značí už rozepsaná zkratka tvořící označení tohoto zařízení: Large Ultraviolet Optical Infrared Surveyor. Zatímco Webb je citlivý ve vlnových délkách od 0,6 po 28 μm (oranžové světlo až hluboké infračervné záření), neboť má pozorovat především vzdálený vesmír s výrazným červeným posuvem, LUVOIR bude určen pro ultrafialové, optické i infračervené spektrum. Díky takovým schopnostem bude moci hledat v relativně blízkém vesmíru potenciálně obyvatelné světy, a jeho data by tak měla přinést nové zcela zásadní znalosti o tom, jak okolní systémy podporují či nepodporují život, jak jej známe. Konkrétněji by LUVOIR měl být schopen zjistit složení atmosfér jednotlivých planet a hledat v nich vodu, molekulární kyslík, ozón, oxid uhličitý či metan. Právě proto je zapotřebí mít teleskop, který bude moci sledovat v široké škále spekter od blízkého UV po blízké IR.

Jakého rozlišení by ale LUVOIR mohl dosáhnout? Počítá se s tím, že v případě viditelného spektra by to mohlo být pouze 25 kilometrů při sledování Jupiteru a jeho měsíců, čili jde o 25 km na jeden pixel.

Proč ale nebyla stanovena tak zásadní věc, jakou je velikost primárního zrcadla? Jednoduše proto, že se uvažuje o dvou verzích. Máme tu 15m LUVOIR-A (dříve High Definition Space Telescope), který je i na renderovaném snímku zcela nahoře, a pak menší 8m LUVOIR-B (dříve Advanced Technology Large-Aperture Space Telescope), přičemž větší by byl samozřejmě lepší.

Do vesmíru by oba samozřejmě startovaly ve složeném stavu podobně jako JWST, přičemž větší verze A by už potřebovala supertěžkou raketu jako SLS či nosič SpaceX Super Heavy, zatímco menší verzi B by stačil kalibr rakety Falcon Heavy. Ty by nasměrovaly svůj náklad do 2. libračního bodu, kam nyní stále míří i Webb, který ale v případě, že některý LUVOIR bude postaven, už téměř jistě nebude funkční. Navrhovaný rok pro start je totiž 2039 a my navíc dobře víme, jaká zpoždění přinesl vývoj JWST. I když na druhou stranu, LUVOIR je v zásadě "jen trošku větší model".



