Má čiplet Zen 3 firmy AMD reálně omezený počet možných jader na osm?

Možné by to pochopitelně bylo, ovšem jde tu i o to, zda s využitím aktuálního způsobu propojení jader. Dle Anandtechu jde totiž v případě čipletů Zen včetně moderních Zen 3 o kruhovou topologii propojení jader podobně jako v případě stejně označených počítačových sítí.

V kruhové topologii jsou tak jádra jednoduše propojena tak, že tvoří uzavřený kruh, a to v této době zpravidla s obousměrným provozem dat. Lepší, ale pochopitelně i mnohem náročnější by pak bylo plné spojení každé jádro s každým, jak ukazuje i následující obrázek.

Kruhovou topologii mimochodem využívá ve svých desktopových procesorech také Intel, který ovšem do ní neřadí jen procesorová jádra. Aktuální osmijádrové Rocket Lake v ní totiž mají až deset elementů, a to krom osmi jader také integrované GPU a paměťový řadič. Příště by ale měl využít něco mezi kruhem a plným propojením a také dobře víme, že jeho vícejádrové procesory využívají mesh topologii, čili jakousi matici, v níž je jádro napojeno s ohledem na svou pozici na dvě až čtyři sousední jádra nebo jiné prvky. Ovšem zpět k AMD.

Dobře víme, že AMD se v Zen 3 zbavilo čtyřjádrových CCX a čiplety (CCD) už tvoří jedna osmijádrová jednotka. Propojit čtyři jádra navzájem je snadné, ale v případě osmi už je to mnohem obtížnější, přičemž AMD nebylo zrovna ochotné poskytnout k tomuto tématu potřebné informace. Na otázku, zda je osm jader v CCD propojeno navzájem každé s každým se v Anandtechu dozvěděli, že "ne úplně, ale téměř", pod čímž si lze těžko představit něco konkrétního. Může tak jít o něco podobného tomu, co si má chystat Intel? Viz:

Pak se ovšem ukázal následující obrázek na Hot Chips, v němž AMD v podstatě potvrdilo kruhovou obousměrnou topologii v Zen 3. A v takovém případě bude skutečně obtížné přidávat další jádra tak, aby to mělo smysl, čili na 12 či spíše 16. Ale to je otázka.





AMD má totiž možnost znovuobjevit CCX, čili vytvořit dvě tentokrát osmijádrové jednotky v rámci jednoho čipletu, ale to už se dostáváme čistě do sféry spekulací. Je také samozřejmé, že uvedený obrázek nemusí být úplně přesný, čili že nemusí jít prostě jen o obousměrný kruh. Ukázat nám to může I/O čip procesorů EPYC Rome, kde jde také o kruhovou topologii, ale s jednou významnou změnou..

Tou jsou dvě cesty jdoucí napříč, čili dejme tomu příčky, které tvoří zkratku pro nejvzdálenější prvky. V každém případě dle všech dostupných informací zatím není zvyšování počtu jader v CCD firmy AMD v plánu pro nejbližší procesorové generace. To znamená 5nm čiplety a uvidíme, jak to bude později.

