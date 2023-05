Má Ford skutečně ztrátu 60 tisíc USD na každém EV? Kde je zakopaný pes?

Automobilka Ford má v nabídce hned několik elektromobilů, nejčastěji se mluví o elektrickém pick-upu F-150 Lightning a crossoveru Mustang Mach-E. Bohužel to nevypadá, že by zrovna elektromobily byly pro Ford ziskovým počinem. Právě naopak. Přinášejí mu ztráty a v posledních dnech se objevila dokonce zpráva, že Ford na každém EV prodělává téměř 60 tisíc USD. Vzhledem k tomu, že elektrický Mustang stojí od 43 do 60 tisíc a F-150 Lightning od 60 do 98 tisíc, znamenalo by to, že Ford na každém voze prodělá zhruba tolik, kolik to auto stojí. Toto vše vychází z toho, že Ford prodal za poslední čtvrtletí jen 12 tisíc elektromobilů (pro srovnání, Tesla 423 tisíc), přičemž za ně vykázal ztrátu ve výši 700 mil. USD (příjmy byly 700 mil. USD v plusu, náklady tedy činili 1,4 mld. USD). Ve světle těchto čísel to vypadá, že Ford skutečně prodělal přes 58 tisíc USD na každém elektromobilu. Svým způsobem je to i pravda, je ale potřeba se dívat trochu dál.

Problémem je, že Ford omezil v průběhu posledního čtvrtletí výrobu v mexickém Cuautitlanu, aby bylo možné výrobu později navýšit (podobně tak se s neobvyklými propady v produkci a prodejích můžeme občas setkat u Tesly, kde z toho mnozí dělají ihned obrovský nezájem o tyto "zastaralé" vozy a brzký krach automobilky, ale nikomu tak nějak nepřijde divné, že tři měsíce předtím mělo totéž 10 let staré auto historicky skoro nejvyšší prodeje). Když se totiž podíváme na produkce elektrických Fordů v předchozích čtvrtletích, ty byly 18, 24, 25 a 30 tisíc, tedy jasně vzestupná tendence, a kdyby nebyla omezená výroba, dalo se očekávat spíše něco okolo 34 tisíc vozů. Proto je lepší se podívat do historie a vnést do toho trochu více kontextu.

Za poslední čtyři čtvrtletí s výjimkou toho posledního Ford vyrobil 97 tisíc elektromobilů a vykázal na nich ztrátu 2,1 mld. USD. Dostáváme se tak ke ztrátě asi 21-22 tisíc USD na elektromobil. Není to sice zdaleka 60 tisíc, je to ale i tak hrozivá částka (připomeňme ještě, že Ford zareagoval na cenový útok Tesly zlevněním Mustangů Mach-E až o 4000 USD). Nezapomínejme, že Ford pořád výrobu jen rozjíždí a nedávno oznámil záměr investovat 3,5 mld. USD do továrny na baterie LFP v Michiganu s kapacitou 35 GWh akumulátorů ročně. V počátcích výroby (a tím rozjezd elektromobilů u Fordu stále ještě je) je podnikání obvykle ztrátové a ani dnes vysoce zisková Tesla nebyla výjimkou. Po odstávce by z mexické továrny nemělo proudit jen 100 tisíc elektromobilů ročně, ale zhruba 360 tisíc (210 Mustangů Mach-E a 150 tisíc F-150 Lightning).



Pojďme si ještě trochu srovnat Ford s Teslou. Ford jistě každý považuje za jednu z největších automobilek na světě. Příjmy Fordu za poslední čtvrtletí činily 41,5 mld. USD, Tesla dosáhla na 23,3 mld, takže Muskova firma svými příjmy tvoří už 56 % Fordu. Pokud jde o zisk před zdaněním, zde je na tom Ford dokonce hůře s 3,4 mld. USD, Tesla měla téměř 4,3 mld. USD. I v čistém zisku vede menší Tesla, ta si vydělala 2,5 mld. USD, zatímco Ford jen 1,8 mld. USD (toho ziskem táhnou nahoru ICE). Na druhou stranu, loni byl ve ztrátě přes 3 mld. USD. Ford prodal 1,055 mil. vozů za poslední čtvrtletí, Tesla již zmíněných 423 tisíc. Z dalších zajímavých statistik tu máme to, že Ford prodal už 199 tisíc vozů s částečně autonomním řízením BlueCruise a zákazníci s ním najeli už přes 70 milionů mil. V případě Tesly tu máme přes 4 miliony vozů s nižší či vyšší úrovní ADAS systémů a 9 miliardami ujetých mil.