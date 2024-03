MacBook Air s M3 zrychluje SSD, ale CPU se peče až na 114 °C

Apple MacBook Air. Zdánlivě se nějak zásadně nevylepšily, což může být i důvodem, proč nebyly představeny pomocí keynote. Úplně beze změn ale také nejsou. Vedle výkonnějšího procesoru Apple M3 místo M2 tu máme např. možnost připojení dvou displejů při zavřeném víku, zrychlila se Wi-Fi (nyní standard 6E) a ze specifikací se pak nedozvíme to, že Apple značně zrychlil SSD. Ta totiž byla (a jsou) problémem u MacBooku Air s čipy M2. Apple u něj totiž použil jeden NAND čip, a tak rychlosti spadly z 2,9 GB/s u M1 na 1,4 GB/s u čtení a z 2,2 GB/s na 1,4 GB/s u zápisu. S novějšími verzemi operačního systému macOS se sice rychlost postupně zvýšila zhruba na 1,6 GB/s u obou směrů, stále to ale bylo u variant s M2 výrazně méně než u verze s M1.

Apple ale u M3 vrací do hry opětovně dva čipy NAND, a to i u 256GB varianty. Výsledkem je, že se čtení zvýšilo z 1,6 GB/s na 2,9 GB/s a zápis pak z 1,6 GB/s na 2,1 GB/s, tedy zhruba na úroveň, kde byla před lety už M1. Zda je tak co oslavovat, to je otázkou. Zvýšení nás dostává na úroveň, kde jsme už dávno byli, ale aspoň že se nezůstalo na tom horším. Na testu přenosu skutečných dat (a to konkrétně 117 GB) se z času 6:29 minut (průměr 308 MB/s) u M2 dostali na 4:29 minut (průměr 445 MB/s). U obou SSD se totiž po nějaké době (jak je tomu u SSD obvyklé) výkon propadl.

Pokud jde o výkon CPU, tak M3 získal v Geekbench 6 o 20 % vyšší výkon v Multi-Core testu (11.997 proti 9.968 bodů u M2), o trochu se zde zlepšil i výkon GPU v rozhraní Metal v témže benchmarku, a to necelá 3 % (40.982 proti 39.948 bodů).



Když se testoval výkon mezi 14" MacBookem Pro s procesorem M3 a 15" MacBookem Air s M3, většina benchmarků dosahovala totožných výsledků, neboť procesor se ještě nedostal do fáze throttlingu. Zajímavější to ale začalo být, pokud se spustily dlouhodobě náročnější testy, kdy už k throttlingu začalo docházet. GPU v testu Wild Life Extreme Stress Test ve špičce dosahovalo spotřeby zhruba 16-17 W, přičemž u aktivně chlazeného MacBooku Pro teplota vyletěla ke 100 °C. U MacBooku Air se ale spotřeba začala později omezovat, neboť jeho GPU se dostalo až na 103 °C. Spotřeba tak kvůli throttlingu klesla postupem času až k pouhým 8 W. Ačkoli se spotřeba propadla na polovinu, výkon až tak moc neklesl, šlo o 73,2 % maxima. Rozdíly byly i v teplotě klávesnice. Air se dostal na 46 °C, Pro na 41 °C.



Zajímavé to bylo i v případě testu CPU. Tam v benchmarku Cinebench 2024 došlo k propadu výkonu o 8 % kvůli throttlingu (591 bodů u Airu vs 644 bodů u Pro), což není zrovna špatné. Spotřeba CPU části činila cca 19 W, u pasivně chlazené verze se ale max. teplota CPU vyšplhala až na šílených 114 °C (pokud dané měření dávalo skutečné hodnoty). Notebook pak začal snižovat frekvenci výkonných jader z 3,7 na 3,0 GHz, čímž také výrazně klesla spotřeba na cca 12 W.