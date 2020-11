macOS Big Sur může ze staršího Macbooku Pro udělat těžítko

V posledních měsících se často mluví o problematických aktualizacích Windows 10 , kvůli kterým si Microsoft vysloužil řadu posměšků nejen od vlastních uživatelů, ale také příznivců konkurenčního Applu. Ačkoliv má firma z Cupertina velkou výhodu v tom, že vydává software pouze pro svůj vlastní hardware, čas od času se problémy nevyhnou ani počítačům s nakousnutým jablkem. Minulý týden vydaný macOS Big Sur způsobil vrásky na čele především majitelům starších 13palcových Macbooků Pro, které byly představeny na podzim 2013 nebo v létě 2014. Pokud používáte některý z uvedených počítačů, doporučujeme s aktualizací na nejnovější verzi macOS raději počkat.

Web Macrumors.com totiž v posledních dnech zaznamenal mnoho příspěvků na stránkách podpory Applu, diskuzních fórech, platformě Reddit nebo sociálních sítích, jako je Twitter, právě od majitelů zmiňovaných Macbooků. Většina z nich si stěžuje na stejný problém – po upgradu na macOS Big Sur se z jejich počítače nepoužitelné těžítko. Po restartu se totiž ukáže pouze černá obrazovka a nefunguje funkce Zotavení, resetování paměti NVRAM nebo řadiče pro správu systému (SMC) ani další nástroje, které by mohly pomoci uvést Macbook Pro zpět do provozuschopného stavu. Prozatím se neobjevilo žádné spolehlivé řešení, které by uživatelům umožnilo opravit zařízené svépomocí bez zvláštních znalostí.

Při komunikaci se zákaznickou podporou Apple radí odeslání dotčeného Macbooku Pro do servisního střediska. Zatím není jasné, zda bude oprava prováděna zdarma, neboť dané počítače jsou již zcela jistě po záruce. Otázkou také zůstává, kolik uživatelů tato chyba postihla a zda nehrozí i dalším laptopům od Applu. Každopádně se nejedná o první problém macOS Big Sur. Mimo jiné web Apple Insider informoval, že kvůli neplatnému certifikátu nebylo možné minulý čtvrtek po dobu několika hodin stáhnout tuto aktualizaci do počítačů Mac. Ze stejné příčiny nemuselo fungovat ani stahování aplikací či jiné služby od Applu.

macOS Big Sur přináší menší designové změny, jako jsou zaoblenější ikony. Fanoušci se shodují, že se systém nyní o něco více podobá mobilním zařízením. Přispělo k tomu i nové Ovládací centrum, které se do Maců dostalo právě z iPhonů a iPadů. Po kliknutí na nabídku vpravo nahoře může uživatel snadno ovládat základní funkce, jako je Wi-Fi, Bluetooth, jas displeje, hlasitost zvuku nebo přehrávání médií. macOS Big Sur přináší podle Applu také největší aktualizaci Safari od jeho vzniku. Internetový prohlížeč by měl až o 50 % rychlejší než Chrome a obsahuje nové funkce, jako je podpora 4K HDR na YouTube a Netflixu, integrovaný překladač webů nebo přepracovaná úvodní stránka.

