Malý Phoenix: AMD asi připravuje APU se Zen 4 a RDNA 3 pro nový Steam Deck

Steam Deck je tak aktuálně mnohem více nedostupné zboží než PlayStation 5, natož pak nové Xbox od Microsoftu. Samotná společnost Valve přitom už potvrdila, že si pomalu chystá nástupce své první konzole, které tak můžeme zatím říkat prostě Steam Deck 2. Pak už nám ale zbývají jen fámy, a to konkrétně od známého Moore's Law is Dead (MLID).

Nástupce čipu Van Gogh, který ještě nedostal svůj název, a tak je zatím označován právě jako nástupce Van Goghu, je prý již nějaký ten pátek vyvíjen a jde v podstatě o ještě úspornější a také menší verzi APU Phoenix či Phoenix Point

Má jít o maximálně 150mm2 čip, který ponese opět 4jádrové CPU, ovšem již Zen 4 a vedle něj grafiku RDNA 3 s výbavou 1024 Stream procesorů, což vypadá velice zajímavě. Zen 4 i RDNA 3 totiž mají dodat výrazně vyšší výkon na takt, což je v případě CPU vcelku zřejmé, když dnešní Steam Deck využívá ještě Zen 2. A co lze očekávat od RDNA 3, to nám ukáží už nové Radeony v tomto roce.

Paměťový subsystém se 128bitovým kontrolerem s největší pravděpodobností připojí opět paměti LPDDR5, ovšem propustnost bude jistě vyšší a zde zdroj už jen spekuluje o tom, zda to budou třeba jen 6400MT/s paměti, nebo jiné.

Celkově by se pak dal očekávat o cca polovinu větší výkon CPU vzhledem k vyšším taktům i IPC, což už bude při 4C/8T na hry stačit. O výkonu GPU už můžeme vyloženě jen spekulovat. Samozřejmě bude vyšší než v dnešním Van Goghu, ale co zařídí vyšší výkon na takt, samotné vyšší takty a jak to celé ovlivní paměťový subsystém, nastavené TDP či snad třeba i nasazení nějaké Infinity Cache, to se uvidí.

Aktuálním cílem je prý vypuštění v příštím roce, ovšem s velice reálným odkladem do roku 2024, kdy by se mohl objevit i finální produkt v podobě nové konzole.