Mapy Google využijí AI pro ekologičtější trasy i interiérovou navigaci

Aplikacepřinese v blízké době přes 100 vylepšení, ve kterých bude mít prsty umělá inteligence. Jedním z vylepšení je např. interiérová navigace. Ta si přizve na pomoc Google Street View. Díky interiérovým fotografiím ze Street View budou mít Mapy lepší ponětí o aktuální poloze v rámci budovy, a to i výškově. Fungovat to bude např. na letištích, vlakových stanicích nebo obchodních domech. Nastavíte, co vlastně hledáte, ať už je to nástupiště, brána (gate na letišti), bankomat, prodejna jízdenek, záchody a aplikace vás v Live View navede přes schodiště, eskalátory i výtahy. Zatím to funguje ve městech Chicago, Long Island, Los Angeles, Newark, San Francisco a San Jose, brzy přibude Tokia a Curych. Další města (a budovy v nich) budou následovat. Jak to může zobrazovat, ukazuje obrázek na blogu Googlu (6 MB).