Marcel Divín: kam míří tiskárny Epsonu?

V dnešním rozhovoru se zaměříme především na inkoustové tiskárny. Budeme si totiž povídat s Marcelem Divínem ze společnosti Epson, konkrétně její pobočky pro Českou i Slovenskou republiku. Marcel Divín pracuje v Epsonu už od roku 2005 a na své nynější pozici Branch Office Manager CZSK je od ledna roku 2016, tedy bez pár dní už 5 let. Jak o něm píše web společnosti, "má na starosti komplexní chod česko-slovenské pobočky". Zeptali jsme se ho na současný stav, výhled do budoucna i to, jak se Epsonu vede v ITS systémech a jaké pokroky udělal za posledních pár let.



Marcel Divín

1. Epson výrazně změnil trh s tiskárnami díky systému ITS v modelech EcoTank. Cena za tisk se řádově snížila a konkurence to nenechala bez povšimnutí. Jak hodnotíte Vaši pozici na trhu dnes, když s podobnými produkty přišli i další výrobci?

Na úvod našeho rozhovoru použiji poněkud komplikovanější odpověď. Základem toho, aby byl kdokoliv úspěšný v tom, co dělá, je přesvědčení a důvěra v to, co dělá. V našem případě jsme vsadili na tankové systémy již v roce 2012 a stále tuto komoditu rozvíjíme. Nevyzobáváme si pouze některé klíčové segmenty, ale chceme nabídnout zákazníkům kompletní produktové portfolio ve všech klíčových segmentech. Proto aktuálně nabízíme 31 typů tankových tiskáren / multifunkčních zařízení pro barevný tisk i unikátní zařízení pro tisk čistě monochromaticky. Díky tomu je naše pozice stále majoritní. Průběžně se pohybujeme na úrovni až 70% podílu na trhu.





2. Inkoustové tiskárny mají známé problémy se zasycháním inkoustu. Můžete doporučit nějaké triky, jak tento problém potlačit, když uživatel netiskne příliš často?

Teď se vracíme cca 10–12 let zpět, kdy toto skutečně problémem bylo. Aktuální situace je zásadně jiná. Vše má na svědomí dlouhodobý vývoj a investice do složení inkoustu, které se v rámci Epsonu pohybují v řádech až desítek milionů Euro ročně. Díky patentované technologii Micro Piezo, která pracuje bez zbytkového tepla (termální inkoustová technologie pracuje na principu zahřívaní inkoustu) máme unikátní možnost do inkoustu přidávat látky, které inkoust zachovávají výrazně déle v požadovaném stavu a zároveň nám umožňují ucpané trysky rychle uvolnit bez zbytečné nadspotřeby inkoustu. Inkoustová technologie udělala obrovský skok kupředu ve všech parametrech. A stále zde vnímáme spousta možností, kam se posunout.





3. Co si myslíte, že Epson v tiskárnách nejvíce odlišuje od konkurence? Proč by si zákazníci měli koupit právě Epson?



Jednoduše nebojíme se inovací, nabízíme úsporná řešení pro univerzální tisk kdekoliv, kdykoliv, čehokoliv. Bez nás by svět nepoznal originální tankové systémy, výrazně jsme rozšířili povědomí o Business Inkjet technologiích pro kancelářský tisk. Umíme vytvořit produkty, které jakémukoliv uživateli přinesou potřebný výkon, výbavu podle jeho požadavků, dlouhodobé využití a zásadní úspory nákladů na vlastnictví (TCO). Jak v segmentu EcoTank / EcoTank Business tak i EcoTank mono nabídneme produkty, které jsou unikátní bez jakékoliv srovnatelné nabídky. Jednoduše nebojíme se inovací, nabízíme úsporná řešení pro univerzální tisk kdekoliv, kdykoliv, čehokoliv. Bez nás by svět nepoznal originální tankové systémy, výrazně jsme rozšířili povědomí o Business Inkjet technologiích pro kancelářský tisk. Umíme vytvořit produkty, které jakémukoliv uživateli přinesou potřebný výkon, výbavu podle jeho požadavků, dlouhodobé využití a zásadní úspory nákladů na vlastnictví (TCO). Jak v segmentu EcoTank / EcoTank Business tak i EcoTank mono nabídneme produkty, které jsou unikátní bez jakékoliv srovnatelné nabídky.

Velmi podobná situace je i v segmentu Business Inkjet technologií, kde nabídneme tisková zařízení pro jakoukoliv potřebu kancelářského tisku. Čistě monochromatické řešení až do rychlosti tisku 100 stran / minuta tak i barevná zařízení s rychlostí tisku od 20 do 100 stran / minuta. Vše při zachování zásadních benefitů inkoustového tisku – robustnost, výkon, nízké náklady na tisk i na celkové náklady spojené s provozem tiskárny (TCO). Věřím, že nabídneme adekvátní řešení prakticky komukoliv.

4. Vždy je pořád co zlepšovat. Pokud jde o tiskárny, v čem vidíte budoucnost? Které vlastnosti podle Vás dnešním tiskárnám chybí, nebo na čem by se dle Vašeho názoru mělo zapracovat?

Modelové řady v rámci tiskových zařízení jsou již tak široké, že si prakticky každý zákazník dokáže vybrat adekvátní řešení včetně odpovídající výbavy. I proto se chceme primárně zaměřit na zásadní parametry, které v rámci plánovaných úspor budou klíčové. Postupně zvýšíme výkon v segmentu firemních zařízení (rychlost tisku od 40–120 stran / minuta), zvýšíme robustnost a tím i efektivitu zařízení pro dlouhodobý bezproblémový provoz. Samozřejmostí zde bude plná škálovatelnost produktů, variabilní umístění, plně zabezpečený provoz, kompletní SW výbava pro plný management zařízení. Rozšíříme již početnou skupinu EcoTank zařízení o malá kompaktní zařízení plně vybavená pigmentovými inkousty EcoTank Ink vhodné i pro domácí kanceláře.

Díváme se i do jiných segmentů. Například do maloformátového sublimačního tisku, kde již na konci roku 2020 uvedeme první značkové modely tiskáren ve formátu A4. Uživatelé nebudou muset hledat OEM řešení, ale dostanou vše od výrobce s plnou garancí. Dále pracujeme i na průmyslovém řešení 3D tisku a obecně průmyslových řešeních inkoustového tisku. Čekají nás další roky rychlého vývoje a posunu inkoustové technologie tam, kde aktuálně nebyla vnímána.



5. Vidíte větší budoucnost v laserových nebo inkoustových tiskárnách a proč? Platí to pro všechny segmenty trhu?

U nás je situace jasná už bezmála 11 let, kdy jsme začali vyvíjet nové inkoustové technologie. Výsledkem byly modely EcoTank, WorkForce Pro, nové velkoformátové tiskárny / multifunkční zařízení řady SureColor / SurePress, tisková řešení ColorWorks pro tisk etiket. Aktuálně máme na inkoustové technologii postavenou většinu našeho tiskového portfolia pro různé aplikace. Důvodem, proč jsme takto masivně investovali a inkoustovou technologii rozvíjeli, jsou jasná fakta. Zásadní úspora nákladů na tisk, minimální spotřeba elektrické energie, univerzální dlouhodobé použití, řešení pro jakýkoliv typ uživatele. Jde o efektivní řešení tisku. Jen pro doplnění zmíním jeden z milníků – 50 milionů prodaných inkoustových EcoTank tiskáren.

Laserová technologie je technologií již vyvinutou, která nepřináší zásadní inovace. Rozhodně je to technologie dobrá. Dovolím si ale tvrdit, že budoucnost je v inkoustu.

Epson WorkForce ET-4750

6. HP se nechalo slyšet, že bude mít pro zákazníky na výběr mezi “odemčenými” a “zamčenými” tiskárnami. Odemčená bude dražší, ale dovolí používání neoriginálního příslušenství, zatímco zamčená bude prodávána pod cenou, ale bude striktně vyžadovat jen originální příslušenství. Plánujete také něco podobného?

Podobné experimenty neděláme – raději se snažíme dostat náklady tam, kde je zákazník očekává. Aktuální tiskové náklady u Epson originálního spotřebního materiálu začínají na 6 haléřích při mono tisku / 15 haléřích u barevného tisku včetně DPH. To je méně než u renovovaného / kompatibilního spotřebního materiálu. Díky použití primárně inkoustové technologii nemusíme volit, zda se zaměříme na podporu laseru nebo inkoustu. Naše strategie je jasná, přímá, jak už jsem zmínil výše.





7. Vylepšily se nějakým způsobem technologie inkoustů pro ITS tiskárny proti prvním modelům?

Ano, zde je vývoj zásadní a pozitivní. Aktuálně nabízíme 3 základní typy inkoustu. U základních modelů EcoTank nabízíme inkousty na bázi Dye base, tedy vodou ředitelné. Zařízení jsou určena primárně pro domácí univerzální tisk. Rozšířenou možností je kombinace černého pigmentového inkoustu (100% odolnost vůči vodě, otěru, světlu) se zbylými 3 / 4 vodou ředitelnými inkousty (CMY, CMYK + pigmentová černá). Ideální kombinace pro malou kancelář, kde je potřeba tisknou i oficiální dokumenty s garantovanou stálostí pro například archivaci. Velmi rozšířenou možností jsou také zařízení se všemi 4 pigmentovými inkousty. Jde o ideální řešení pro tisk v kanceláři, kde výsledný výtisk musí být schopen vydržet zhoršené podmínky. Například program kina, který vyvěsím v rámci malého města na volně přístupné místo venku. Zde je zásadní, aby se inkoust jakoukoliv formou nesmyl. Tedy ve srovnání s první generací je zde jasně patrný zásadní pokrok, který uživatelé ocení.





8. Tiskárny a podobné produkty využívající bezdrátového připojení přes Wi-Fi jsou nechvalně známé tím, že nemívají dokonalé zabezpečení. Bylo zde už mnoho případů, kdy se hackeři nabourali do multifunkcí a získali přístup např. ke skenovaným dokumentům, nezřídka citlivého charakteru. Došlo v poslední době k nějakému zlepšení v této oblasti, a to ať už na technické úrovni nebo na úrovni vzdělávání uživatelů?

V rámci Epsonu jsme k tomuto přistoupili s maximální zodpovědností. Tedy neinvestovali jsme do okázalého marketingu, ale pracovali na vývoji v souvislosti s aktuálními hrozbami. Zařízení jako taková jsou zabezpečena jak po stránce firmware, tak i hardwarově díky novým čipům, které kompletně kódují probíhající komunikaci. Dalším zásadním vylepšením prošly SW aplikace, které řídí přístupy jednotlivých uživatelů k tiskovému zařízení, tak i management těchto zařízení včetně online cloudových řešení. Tedy zařízení jsou maximálně zabezpečena. Co ovšem neumíme zajistit, je disciplína jednotlivých uživatelů, kteří k tiskovému zařízení přistupují. Zde věříme, že další edukací se rovněž posuneme výrazně dopředu.





9. Dražší tiskárny umožňují uživatelskou výměnu nádržky odpadního inkoustu. Tohle ale není možné u levnějších verzí, přestože jde o zásah, který svou složitostí není o moc problematičtější než výměna cartridge. Po HW i SW stránce není o nic složitější než výměna inkoustů, kterou provádí běžně. Není to trochu škoda nutit zákazníky do servisního zásahu, když si ho mohou snadno provést doma?

Ano, máte pravdu, že u části zařízení stále řešíme výměnu odpadní nádržky v servisním místě. Týká se to primárně základních modelů tankových systémů, kde je součástí výměny také komplexní vyčištění stroje od možného zbytkového inkoustu + rekalibrace systému. Toto jsou věci, které si běžný uživatel sám doma nevyřeší. Důvodem je, že u části produktů je odpadní nádobka součástí celku, který se bez znalosti systému nedá jednoduše vyměnit. Aktuálně pracujeme na nové platformě, která by v budoucnu i tuto věc vyřešila ve prospěch jednoduchosti a úspory nákladů.



10. Jaký vliv měla a má na Epson koronavirová pandemie?

Určitě zásadní v rámci restrikcí spojených s výrobou tiskových zařízení, tak i projekční techniky. V posledních letech jsme výrazně investovali do zvýšení kapacity výroby díky centralizaci stávajících i nových výrobních kapacit, což nám přineslo zásadní výhody v rámci rychlosti a efektivity výroby. Bohužel koronavirová pandemie výrazně zasáhla do možnosti rychle reagovat na situaci, kdy je výrobní komplex kompletně uzavřen díky nařízení vlády v konkrétní zemi. Tato situace se bohužel opakovala, což výrazně ovlivnilo dostupnost zařízení. Aktuálně je již dostupnost mnohem lepší, prakticky bez problémů. Za komplikace tímto způsobené bych se rád všem zákazníkům omluvil. Zároveň chci potvrdit, že jsme udělali maximum pro to, aby k podobným problémům již nedocházelo.



Děkujeme Marcelu Divínovi za jeho odpovědi a přejeme mu hodně úspěchů do budoucna.