Marketing na plné obrátky: AMD Ryzen AI bude řadou 300, aby měl vyšší číslo než Intel

Marketing mnohdy hraje velkou roli v tom, v jaké podobě se výsledné produkty dostanou na trh. To se týká i jejich jmen. Není to tak dávno, co AMD představilo nové názvosloví pro mobilní procesory, a když už jsme si na něj konečně trochu zvykli a zapamatovali se to, jaká logika se za ním skrývá, došlo k další změně. Napovídají tak alespoň uniklé informace z posledních týdnů. Zatímco Intel má už v dnešní době procesory např. jako Core Ultra 9 185H, AMD mělo podle zákulisních informací přejít na styl Ryzen AI 9 HX 170 u své nové řady Strix Point. Jenže se zde objevil marketingový problém. Intel představí nové generace Arrow Lake a Lunar Lake, takže tu dostaneme Core Ultra řady 200 a AMD by svým číselným označením vypadalo jako o generaci starší procesor.



Takže se nyní objevují zprávy, že se to vyřeší zvýšením tohoto čísla. A to rovnou tak, že první generace začne na čísle 300. Zatímco Intel tak bude mít Core Ultra 9 285H, AMD by mělo mít ve stejné generaci Ryzen AI 9 HX 370. Nové procesory AMD také přijdou o přídomek, který naznačoval rozsah spotřeb TDP, minulostí tak bude U, HS a podobně. HX sice zůstane, ale už nebude představovat to, co představoval minule. Ještě připomeňme, jak by podle posledních úniků měla pravděpodobně vypadat nabídka nových hybridních Ryzenů. Většina informací je nepotvrzená, a proto s otazníkem. Víceméně jasný je akorát vrcholný model.