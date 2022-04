Mars Helicopter vyfotila padák i roztříštěný kryt z přistávacího modulu

Ingenuity nedávno provedla svůj již 26. let na Marsu, a to 19. dubna. Během něj se podívala na to, jak dopadl vrchní kryt s přimontovaným brzdicím padákem, který byl odhozen během přistání dne 18. února předchozího roku. Tyto snímky si přitom přímo vyžádali inženýři pracující na misi Mars Sample Return , která bude mít za úkol dopravit na Zemi vzorky, jež na Marsu právě sbírá rover Perseverance.