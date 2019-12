Masky obličejů matou letištní bezpečnostní systémy, zjistily testy

Rozpoznávání obličejů je dnes přítomno na mnoha místech, často se nyní používá např. na letištích. Společnost Kneron proto vyzkoušela, jak snadné je obejít tyto systémy. Výzkumníci z firmy tedy vyrobili masky s obličeji jiných lidí a zkusili, zda jiný člověk při nasazení této masky projde kontrolou. Testované systémy rozpoznávání obrazu očividně nejsou zdaleka dokonalé a jak ukázal test, falešnou masku vyhodnotily jako správný obličej. Pokud by tak člověk byl schopen vyrobit si masku s obličejem někoho jiného, mohl by se za něj vydávat a tyto dnes často používané systémy by nebyly schopny ho odhalit.

Výzkumníci takto obelhali platební terminály od společností AliPay a WeChat, stejně tak nepravou tvář neodhalily systémy rozpoznání tváře na čínských hranicích a selhalo i letiště Schipol v blízkosti Amsterdamu. Naopak systémy s projekcí strukturovaného světla na lidskou tvář, jako jsou Apple ID nebo podobné řešení od Huawei, v testu obstály a neumožnily odemčení telefonu nesprávnou osobou.

