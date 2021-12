Massive si chce pronajímat výkon našich PC výměnou za aplikace a služby

Startup Massive získal pro svou činnost potřebných 11 milionů dolarů, které mu umožní dále vyvíjet potřebný SDK pro svůj monetizační software, jenž je základem celého projektu (aktuálně je pro Windows 7 a vyšší a macOS 10.10 a vyšší). Záměry firmy už na Twitteru prozradil její šéf Jason Grad, jehož cílem je v tomto ohledu znovu decentralizovat Internet a nabídnout lidem možnost platit za aplikace a služby výkonem svého PC, který zrovna nepotřebují. Jedním dechem je ale třeba dodat, že za výkonem PC stojí vždy energie a za tu se už obvykle platí, takže je otázka, jak moc bude taková nabídka výhodná.

Může tak jít v podstatě o to samé jako v projektech využívajících distribuované výpočty (zmíněné SETI), ovšem s tím rozdílem, že za svůj výkon (CPU, GPU, RAM) a energii získáme něco na oplátku. A otázka je, co to bude a v jaké formě, neboť se snadno řekne, že to budou aplikace a služby.

Zásadní otázka tak je, jakým způsobem chce firma Massive nabídnout přístup k tomu, co sama nenabízí a nevlastní, neboť můžeme předpokládat, že ony aplikace, služby nebo třeba obsah budou od třetích stran. Právě na této spolupráci bude záležet to, zda nabídka bude pro uživatele atraktivní. Může tu tak jít o streamované video či aplikace bez reklam (chystá se i mobilní verze), ale asi těžko lze počítat s tím, že nám Massive nabídne třeba aplikace od Adobe či jiný podobně drahý software.

A k čemu vůbec Massive využije výkon našich PC? Asi není moc překvapivé, že na prvním místě ve výčtu je těžba kryptoměn, dále obecně blockchainy, vědecké simulace a obecné distribuované výpočty. Konkrétní využití tak závisí na provozovateli, který by případně musel výkon dále pronajímat někomu jinému, čili pro něj bude těžba kryptoměn tou nejkratší cestou k zisku. Zároveň ale Massive slibuje, že uživatele bude elektřina navíc stát jen "pár centů měsíčně", což zrovna neodpovídá využití zdrojů počítače, které by vypadalo smysluplně. Uživatelé ale budou moci sledovat využití prostředků svého stroje, takže by se měli přesvědčit o tom, zda jde skutečně jen o pár centů. I tak ale nabízený software nevypadá zrovna transparentně, abychom se dozvěděli, k čemu je onen výkon opravdu využit. Uvidíme, co se z toho vyklube.

Ceny souvisejících / podobných produktů: