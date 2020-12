Maximální takt Radeonu RX 6900 XT jsou BIOSem povolené 3 GHz

AMD Radeon RX 6900 XT se stane konkurentkou pro GeForce RTX 3090, oproti níž nabídne výrazně nižší doporučenou cenu, a to 999 USD. Výkonnostně by ale nemusela vůbec zaostávat, možná právě naopak, i když pochopitelně jak kde. Už nyní ale známe její objektivní nevýhodu v podobě 16 GB paměti GDDR6, zatímco GeForce má ve výbavě 24 GB rychlejší GDDR6X. To se bude Radeon snažit dohnat pomocí 128 MB paměti Infinity Cache.

Oproti Radeonu RX 6800 XT má nový RX 6900 XT o osm CU navíc, čili celkově 80 CU s 5120 Stream procesory, přičemž výchozí takty jsou u obou karet stejné: 2015 MHz Game Clock a 2250 Turbo. Radeon RX 6900 XT má však svou maximální možnou pracovní frekvenci posunutou o 200 MHz výš, a to právě na 3 GHz.

Ukazují nám to dva screenshoty od Patricka Schura , z nichž budou mít radost především profesionální overclockeři, kteří se v případě karet RX 6800 XT už dokázali dostat na 2,8 GHz, ovšem přes tento stanovený limit zatím nejede vlak. Nikdo se tak ještě nedokázal dostat výš, takže RX 6900 XT s limitem na 3 GHz a bohatěji vybaveným GPU se v příštích týdnech jistě stanou základem pro další mnohé výkonnostní rekordy.

O prolomení 2,8GHz limitu se krom jiných pokoušel také známý Roman “der8auer” Hartung, který k tomu využil RX 6800 XT Red Devil od firmy PowerColor, ovšem rovněž neúspěšně, přičemž karta by měla mít potenciál jít s taktem svého GPU ještě výš. To ale běžné uživatele stejně nemusí moc zajímat a trápit by to mělo spíše samotnou společnost AMD, neboť jde právě o takové rekordy, díky nimž se Radeony dostávají více do povědomí veřejnosti a zkrátka jde o součást marketingu.

Stále jsme se také ještě nedozvěděli, zda AMD umožní svým AIB partnerům, aby přichystali vlastní verze Radeonu RX 6900 XT. Sapphire, PowerColor a jiný pravděpodobně vypustí na trh tyto karty pod svými značkami, ale jde právě o možnost vývoje jejich vlastních verzí, ne o přeprodej referenčních modelů.



