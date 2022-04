Maxsun nabídne Mini-ITX desky s mobilními Alder Lake

Meterstone je značka patřící čínské společnosti Maxsun, takže je zřejmé, že si můžeme následující základní desku ukázat spíše jen pro zajímavost. Produkty Maxsun totiž na našem trhu zpravidla nenajdeme a také se nedá říci, že by zrovna tato deska značky Meterstone byla typickým produktem pro koncové uživatele. Spíše půjde o desku určenou pro další firmy, které na ní založí své počítače či jiná zařízení.

Je ale pravda, že Meterstone Alder Lake H45 je deska, která by se dala využít jako základ běžného PC a co bychom museli řešit, to je pouze způsob chlazení procesoru, respektive konkrétně to, jakým způsobem na něj umístit chladič, pokud jej tedy nedodá sám výrobce desky.

Můžeme se ale podívat, jak to bylo v případě starší Meterstone Tiger Lake , která využívá také mobilní procesor Intelu. Na něj pak byl napasován speciální heatspreader, čili prostě kus hliníkovo-měděného plátu, který umožnil využít standardní desktopový chladič. Zde to vypadá na stejné řešení, na což ukazuje čtveřice vnitřních otvorů hned u procesoru, díky nimž může být upevněn onen heatspreader a vnější otvory už dle odhadu mohou být využity právě pro montáž samotného chladiče.

Jde totiž jinak o desku se standardními rozměry formátu Mini-ITX, což platí i pro rozmístění montážních otvorů a také napájení je připraveno pro běžný ATX zdroj. Vhodných skříní a zdrojů je tak na trhu více než dost a vedle toho se mohou využít i desktopové paměťové moduly DIMM, dvě SSD formátu M.2 2280 a karta do plného slotu PCIe 4.0 x16.

Samotný výrobce nesdělil, jaký konkrétní procesor z generace Alder Lake-P využívá, přičemž dle nezaručených informací to má být Core i5-12500H (12C/16T). Vedle něj už deska nepotřebuje žádný čipset, neboť potřebná rozhraní nabízí samotný procesor (přesněji jeho pouzdro), čili tím může být návrh desky jednodušší a šetří se také místem. Ostatně je vidět, že se výrobce ani nemusel moc snažit o to, aby na prostor 170 x 170 mm vměstnal vše potřebné.

