MechWarrior 5: Clans využívající Unreal Engine 5 se ukázal v novém traileru

Příznivci herní série MechWarrior, v které se uvnitř obřích mechů při pohledu z třetí nebo první osoby promenádujeme po různých bojištích, se na nedávném GDC 2024 dočkali nového traileru na připravovaný další díl s názvem MechWarrior 5: Clans. Ten připravují opět vývojáři z Piranha Games a bude obsahovat propracovanou příběhovou kampaň.

Tím se bude odlišovat od dosud posledního dílu MechWarrior 5: Mercenaries z roku 2019, v němž je pouze jednoduchý příběh, kdy v roli žoldáka plníme mise za účelem výdělku, abychom mohli zlepšovat svou výbavu a lépe obstát v další bitvě (jde tak o klasický koncept, kdy začínáme jako zelenáč, postupně se zlepšujeme, abychom mohli pomstít smrt svého otce, ke které dojde na začátku hry, přičemž po jejím vykonání můžeme donekonečna pokračovat ve výběru dalších misí).

Série MechWarrior se odehrává v obsáhlém světě BattleTech, jehož počátek lze datovat do roku 1984, kdy vyšla desková hra s původním názvem Battledroids, která ale byla v roce 1985 přejmenována právě na BattleTech. Následovalo několik jejích rozšíření, vydávání nových příběhu v knižní podobě (těch dosud vyšlo už více než 100) a také množství počítačových her, kam kromě MechWarriorů patří také série s názvy BattleTech, MechCommander a MechAssault (tato poslední jmenovaná byla jen na konzolích).

Russ Bullock, CEO Piranha Games:

"We've gone with full Nanite and Lumen, all the destructible are based on Chaos. We use World Partition. We've pretty much activated and used all the fancy new stuff at this point. It definitely makes the game look a lot better. Even in the last month, as we brought more and more of these things online, it's just gotten better and better. We're really happy we made the upgrade from UE4 to 5."

"In every way we possibly can. Thankfully, we really leveraged almost all the new toys in there. There's a full MetaHuman base with heavy customization of the models to our needs, a full motion capture of cinematics, and then you've got the world itself."