Medal of Honor: Above and Beyond chce alespoň RTX 2080 a až 340 GB

Medal of Honor: Above and Beyond je tak po Half-Life: Alyx další velká hra, která bude určena pouze pro majitele VR headsetů, a to pochopitelně ne jen tak ledajakých. Potřebovat budeme buď HTC Vive, Oculus Rift, anebo Valve Index, čili jeden z hlavní trojice herních modelů. Ale co víc?

Grafika této hry vypadá všelijak, někdy by se dala označit za velice povedenou a jindy za přímo odfláknutou, ale zatím můžeme soudit jen z dostupných materiálů a ne ze samotné finální hry. Předem ale bylo zřejmé, že budeme potřebovat spíše výkonnější sestavu, aby nám rozhýbala tuto hru pokud možno bez zásadních propadů snímkovací frekvence, a to rozhodně na více než 60 FPS. S nimi můžeme být spokojeni při využití monitoru nebo televizoru, ale ne s VR headsetem.

Doporučená sestava by tak měla využívat 64bitové Windows 10, procesor Core i7-9700K či odpovídající, 16 GB operační paměti a především pak kartu kalibru GeForce RTX 2080. Vedle toho si hra sice zabere 180 GB, ovšem při instalaci bude potřebovat až 340 GB volného prostoru, neboť se bude nejdříve stahovat do úložiště a poté z něj rozbalovat. Dle těchto čísel bude mít komprimovaná verze ale jen o cca 20 GB méně než samotná instalace, takže tuto záležitost si tvůrci mohli i odpustit.

Hry nám tak stále nebezpečně bobtnají, což bude ale problém spíše pro konzolisty, kteří mají omezené či drahé možnosti upgradu i v případě moderních PS5 a Xbox Series X/S. Uvidíme, kam až to herní firmy chtějí hnát, ostatně trend je zřejmý, stejně jako to, že v řadě případů půjde jen o zbytečnou rozežranost vývojářských týmů, které ne vždy myslí na to, že by mohly hráči umožnit zbavit se třeba té části hry, kterou nepotřebují.

Medal of Honor: Above and Beyond přijde na trh v pátek pro Oculus VR a také na Steamu, kde bude kompatibilní s ostatními headsety.

