MediaTek chycen při podvádění v benchmarcích. Říká, že to dělají všichni

Společnost MediaTek zažívá aféru s výkonem svých procesorů. Server Anandtech totiž zjistil, že jsou detekovány známé benchmarky a při jejich detekci se procesor automaticky nastaví na režim vysokého výkonu, což navyšuje výsledky až o 30 % oproti normálu. Nesrovnalostí si všimli, když vzali evropskou verzi telefonu Oppo Reno3 Pro se starším procesorem Helio P95 s jádry Cortex-A75 a novější čínskou verzi Oppo Reno3 s výkonnějším procesorem Dimensity 1000 s novějšími jádry Cortex-A77. Teoretický vítěz je jasný, ale praktické výsledky ukázaly vítězství staršího procesoru P95, což nedává moc smysl. Dalším šetřením se ukázalo, že s anonymizovanou verzí PCMarku procesor Helio P95 najednou vykazoval o oněch 30 % nižší výkon.



Samotná společnost MediaTek se hájí tím, že podobné chování je průmyslovým standardem a dělají ho všichni. Další vysvětlení dává sice částečně smysl, ale i tak má nemalé mezery. Pojďme si ho tedy rozebrat. MediaTek řekl, že benchmarky takto ukazují schopnosti jejich čipů, proti čemuž nelze nic namítat. Podotýká, že samotní výrobci telefonů a jiných mobilních zařízení si sami mohou zvolit, zda budou procesory provozovat na standardních frekvencích pro snížení spotřeby a zvýšení výdrže na baterii (což je pro mnohé velmi důležité), nebo zvolí některý z výkonnějších režimů za cenu nižší výdrže (což je důležité zase pro jiné zákazníky). Výrobci navíc mohou v určitých zemích nabídnout modely s výkonnějšími režimy, zatímco v jiných nikoli. Aby to nebylo tak jednoduché, firmwary telefonů mohou samy o sobě preferovat vyšší výkon jen u některých aplikací, zatímco u jiných raději zvolí nižší dostupný výkon a vyšší výdrž. Což se v podstatě děje tady s benchmarky.

A právě tady je zakopaný pes v tom, proč má dané zdůvodnění mezery. Je sice pravdou, že benchmark takto ukáže schopnosti chipsetu, vysvětlení ale neříká, proč by to vlastně mělo uživatele zajímat. K čemu je mu informace, jakého výkonu dosáhne procesor v jeho telefonu v benchmarku, když v praktických aplikacích dostane nižší výkon? Případně, proč by ho mělo zajímat, jakého výkonu dosáhne jeho typ procesoru v jiném telefonu, který běží ve výkonnostním režimu, když v tomto režimu (a v jemu používaných aplikacích) neběží jeho telefon? Poslední věta zdůvodnění je tak nepravdivá, protože tato strategie opravdu nedává obraz o "skutečném výkonu daného zařízení". Dává totiž jen obraz o maximálním výkonu použitého procesoru, který sice v některých případech může, ale v mnoha případech také nemusí být daným zařízením vůbec nabízen pro praktické využití.



