MediaTek demonstroval Wi-Fi 7: 2,4× rychlejší než Wi-Fi 6

Wi-Fi sítě jsou běžnou součástí našich životů a zatímco asi většina z nás nepřešla ještě ani na Wi-Fi 6 (natož Wi-Fi 6E), společnosti už pochopitelně vyvíjejí nový standard Wi-Fi 7. Jednou z nich je také MediaTek, který svým klíčovým zákazníkům a spolupracujícím firmám ukázal první demo nové technologie. Podle firmy má jít díky vysokým rychlostem o náhradu drátového spojení, tak jen doufejme, že ruku v ruce s tím půjde i spolehlivost.



Díky tomu by se ještě více mělo zlepšit fungování aplikací pro AR/VR nebo přenos 4K a 8K videa. Nový standard ponese označení IEEE 802.11be a ke své práci využije několik podpůrných technologií. Jednou z nich je MLO (Multi-Link Operation) pro agregaci více kanálů na různých frekvencích tak, aby byly přenosy rychlé a spolehlivé i tehdy, když budou některé kanály více obsazené. Využity jsou zde 320MHz kanály, 4K-QAM i MRU (Multi-User Resource Unit). Podle MediaTeku má být Wi-Fi 7 2,4× rychlejší než Wi-Fi 6 při stejném počtu antén. U toho to ale nemusí skončit a zatímco Wi-Fi 6 končí na 9,6 Gbps, u Wi-Fi 7 se hovoří o rychlostech, které by mohly překonat 30 Gbps a přiblížit se až ke 40 Gbps.

Nový standard stále ještě není finální a do uvedení koncové verze se mohou ještě změnit některé detaily. MediaTek předpokládá, že první produkty s Wi-Fi 7 by se sice mohly objevit v roce 2023, ale certifikace se očekává až od roku 2024.

