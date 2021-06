Mercury Research: prodeje samostatných GPU vzrostly, AMD už nemá ani pětinu

Mluvíme tu tak pouze o firmách AMD a NVIDIA, neboť ostatní jako Matrox mají zanedbatelnou část trhu a Intel s výrobou svých grafických karet pořádně ještě ani nezačal. Pokud tedy NVIDIA v prvním letošním čtvrtletí ovládala 81 procent trhu, znamená to, že zbylých 19 procent patří firmě AMD, přičemž ještě před rokem to bylo o 5,2 % více.

Dozvídáme se také, že na začátku tohoto roku bylo na trh vysláno 22 milionů grafických karet, což zahrnuje karty pro desktopy, notebooky, a to samozřejmě včetně těch, které skončily v arzenálu těžařů. To přitom představuje jen mírný jednoprocentní mezikvartální růst, ovšem obvykle sledujeme v mezikvartálním srovnání mezi 1. kvartálem nového a 4. kvartálem starého roku spíše výrazný pokles. Právě loni to byl pokles o 11 procent, čili první letošní kvartál rozhodně nebyl z hlediska prodejů grafických karet obvyklý.

Dle Deana McCarrona, spoluzakladatele Mercury Research, se na tom všem podíleli především těžaři kryptoměn a zvláště pak Etherea. Není ovšem možné říci, jaké procento prodaných karet se používá především k těžbě, ovšem je možné odhadnout, kolik GPU (starých i nových) se do těžby zapojilo, a to prý cca 4,5 milionu. Počet nových karet, které se prodaly během prvního kvartálu právě těžařům, tak McCarron odhaduje na milion až dva.

Mercury Research tak svými údaji potvrzuje naše očekávání o tom, že výroba karet běží, ovšem už dlouho je na svém maximu a není už odkud brát. O vysoké poptávce po PC velice dobře víme (viz data od IDC ), IT firmy často mluví o nedostatku čipů na trhu, a tak skutečně není překvapivé, že grafických karet je v této době nedostatek, když ten byl často pociťován i v předchozích letech. Stačí si vzpomenout třeba na RX Vega, Radeon VII či Pascaly na začátku roku 2018. Jednoduše se nám tu spojila vysoká poptávka ze strany běžných zákazníků (hráčů), těžařů a také Wallossekem zmiňované změny v tom, jakým způsobem nové karty proudí na trh, i když jejich reálný dopad na ceny je nejasný.

Z toho všeho vyplývá jedna prostá věc. I kdyby byl repelent na těžaře od NVIDIE skutečně účinný a ti značně omezili nákup herních karet, je tu stále ještě obrovský a už dlouhotrvající zájem hráčů o nové karty, kvůli němuž ceny dolů jen tak nepůjdou. Ale není třeba si zoufat, venku je konečně hezky.

