Měsíční raketa SLS stojí na odpališti, co bude dál?

NASA Space Launch System (SLS) už relativně brzy poprvé poletí, a to hned v úvodní měsíční misi Artemis I. Chystá se tak s automaticky řízenou lodí Orion podívat k Měsíci na jehož oběžné dráze se samotná loď nakrátko usídlí, než se vydá zpět na Zemi. Takový je plán pro raketu, která již stojí na odpališti 39B na Floridě. Letět se ale přece jen ještě nechystá, neboť budou následovat další testy.

SLS na cestě k odpališti

SLS se včera na pásové plošině vydala na více než šestikilometrovou cestu, což jí trvalo pomalinkým tempem téměř deset a půl hodiny, takže na místo přijela až dnes ráno po deváté našeho času.

Raketa vysoká přes 98 metrů už je tak plně sestavena a nyní se chystá na test zvaný wet dress rehearsal, který spočívá v plné natankování nádrží palivem, provedení simulovaného odpočtu před zážehem a jejich opětovné vypuštění. Jde ostatně o proceduru, která může nastat i namísto ostrého startu, a to třeba v případě, že se těsně před ním objeví nějaký problém se systémy rakety, anebo nebude přát počasí.

SLS na odpališti Launch Complex 39B

Ještě před tímto testem ale bude celá raketa prohlédnuta a po testu pak NASA bude vyhodnocovat nasbíraná data, takže je zřejmé, že do týdne Artemis I startovat rozhodně nebude. Ona data totiž budou sbírat senzory, které bude před letem nutno odstranit, takže SLS se po testech vydá ještě jednou zpět do hangáru VAC (Vertical Assemby Building), kde budou také dobity veškeré baterie, do lodi Orion bude uložen ještě zbytek nákladu a proběhnou finální prohlídky.

A až po kontrole nasbíraných dat NASA stanoví konkrétní datum startu mise Artemis I, čili to zatím nikdo nezná, ovšem aktuálně vše ukazuje na květen.

