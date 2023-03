Messenger se po letech vrátí do aplikace Facebook

Facebook se kdysi snažil své uživatele přesvědčit k instalování aplikace Messenger pro komunikaci s dalšími lidmi, a tak tato možnost zmizela z aplikace Facebook a postupně i z prohlížečů na telefonech (přestaly ho zobrazovat i mobilní verze stránek v menších rozlišeních). Chtěli-li jste využít Messenger, už jste to nemohli udělat přes prohlížeč nebo aplikaci Facebooku, ale museli jste si nainstalovat Messenger. Tím se Facebook (dnes Meta) poněkud střelil do vlastní nohy, protože lidé sice využívali komunikátor, ale na samotnou sociální síť je táhlo čím dál méně věcí (i osobně jsem na mobilní stránky a ani aplikaci Facebooku od doby, kdy si firma vynutila instalaci Messengeru, takřka nezavítal). Toto rozdělení Facebooku, Instagramu a Messengeru se ale brzy změní.



Přestože se Meta v posledním blogovém příspěvku chlubí tím, že její uživatelská základna stále roste a překonává 2 miliardy denně aktivních uživatelů, své skoro 10 let staré rozhodnutí chce zvrátit a komunikace pomocí soukromých zpráv se vrátí do aplikace Facebook. Nebude tak už nutné v případě komunikace přepínat na další aplikaci. Každý den je Messengerem posláno přes 140 miliard zpráv a přes Instagram lidé posílají v soukromých zprávách okolo 1 miliardy Reelsů denně (hodně to roste i na Facebooku).