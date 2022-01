Meta hledá cestu, jak přinést NFT do Instagramu i Facebooku

Meta, která má pod sebou sociální sítě Facebook nebo Instagram, už delší dobu přemýšlí, jak do těchto platforem zakomponovat NFT. Ty jsou dnes velmi často zmiňovaným tématem a jsou jedním z prvků blížícího se metaverse (jakéhosi alternativního digitální života v online světě). Nedávno záměr integrace

, která má pod sebou sociální síť nebo, už delší dobu přemýšlí, jak do těchto platforem zakomponovat NFT. Ty jsou dnes velmi často zmiňovaným tématem a jsou jedním z prvků blížícího se metaverse (jakéhosi alternativního digitální života v online světě). Nedávno záměr integrace NFT oznámila sociální síť Twitter , která chce provázat vybrané systémy s NFT se sítí a nabídnou uživatelům např. zobrazení jejich NFT jako profilového obrázku.

Vypadá to, že stejnou funkčnost by do svých sociálních sítích chtěla zakomponovat i Meta. Na rozdíl od Twitteru by zde ale mělo být funkcí mnohem více a hovoří se o tom, že sociální sítě Mety by měly obsahovat i tržiště s NFT, umožnit tak uživatelům je i razit, kupovat a prodávat. Zatím jde o počáteční snahy společnosti, takže na výsledek si budeme muset ještě počkat a netušíme, jak dlouho. Otázkou bude také bezpečnost, která se ve spojitosti s Facebookem často zmiňuje.



