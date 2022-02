Meta popřela, že by Facebook a Instagram měly zmizet z Evropy

Pokud je něco zadarmo, často je platbou samotný uživatel, resp. jeho data. Velmi dobře to ukazuje situace kolem sociálních sítí a zejména je to viditelné u Facebooku. Tuto zdánlivě bezplatnou službu uživatelé platí svými osobními daty, které jsou dále využívány k dalším účelům. Jedním z nich může být lepší cílení reklamy (nejen v prostředí samotné sítě) a poslední kroky na poli soukromí tento byznys do značné míry ohrožují. Terčem ale nejsou jen sociální sítě, ale také média, jimž mohou nová nařízení značně zkomplikovat schopnost zaplatit dosud bezplatný obsah méně efektivními reklamami. A společnosti Meta se podobné kroky hodně nelíbí.



Hlasitě bojuje proti rozsáhlejším možnostem nastavení sledování v produktech Apple, které umožňují snazší nastavení o nesledování, což Meta vyčísluje na ztrátu 10 mld. USD ročně. Další problém, který byl jasně zmíněn v dokumentech Mety, je nejasná situace ohledně transferu osobních dat uživatelů z EU do USA. Ve výroční zprávě 10-K se totiž objevilo následující: "Pokud nebude přijat rámec pro transatlantický přenos dat a nebudeme schopni se spolehnout na SCC nebo jiné alternativní způsoby přenosu dat z Evropy do USA, pravděpodobně nebudeme schopni v Evropě nabízet množství našich nejdůležitějších produktů a služeb včetně Facebooku a Instagramu..."

Meta na své vlastní vyjádření, které znělo poměrně jasně a vyvolalo velkou diskuzi, později zareagovala. Podle ní nemá nejmenší zájem opustit Evropu (to je logické, kdo by chtěl opustit tak velký trh) a nehodlá to ani udělat. Novější vyjádření jsou o trochu mírnější, stále se ale Meta snaží upozornit, že bez dat uživatelů to bude mít s evropským byznysem velmi těžké a že je zde dalších 70 společností, které jsou tímto podobně ohroženy.

