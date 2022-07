Meta: poprvé v historii klesly příjmy, Reality Labs pořád ve ztrátě

Meta (kdysi Facebook) je společností, která od svého začátku v podstatě pořád jen rostla a každé čtvrtletí překonávala to loňské předchozí. Tentokrát je to ale poprvé v historii, co firma vykázala nižší příjmy než ve stejném čtvrtletí předchozího roku. Konkrétně šlo o 28,8 mld. USD, což je pro Metu naštěstí jen malý 1% propad. Velmi výrazně však rostly výdaje (o 22 %), takže ve výsledku také znatelně klesl čistý zisk společnosti na 6,7 mld. USD. To je propad o nemalých 36 %. Firma je ale nadále v zisku a s velmi vysokou marží. Otázkou tedy je, co se to v Metě vlastně stalo.



Pokud jde o počty uživatelů sociální sítě Facebook, tak počet denně aktivních uživatelů (DAU) rostl o 3 % na 1,97 mld., měsíčně aktivní (MAU) pak o 1 % na 2,93 mld. lidí, tudíž zde jde po několika poklesech z předchozích čtvrtletí o pozitivní zprávy. Pokud jde o všechny aplikace společnosti, tak tam šlo v prvním případě o 4% nárůst na 2,88 mld. uživatelů, v měsíčním pak také o 4 % na výsledných 3,65 mld. lidí. Firma odkoupila zpět akcie v hodnotě 5,08 mld. USD. Máme zde ale také ony negativní zprávy.

Velmi špatně je na tom dlouhodobě divize Reality Labs, která se stará o rozšířenou a virtuální realitu, v podstatě velký sen Mety o metaverse. Tato divize přinesla sama o sobě ztrátu 2,8 mld. USD a není to zdaleka ojedinělé. V prvním čtvrtletí vykázala ztrátu 2,96 mld. USD a v roce 2021 byla průměrná ztráta lehce přes 2,5 mld. USD na čtvrtletí. Sen Mety o virtuálním světě je tak pořád jen snem, teď je především jen obrovskou dírou na peníze. Zuckerberg se nechal slyšet, že v budoucnu bude Facebook ukazovat 2násobné množství obsahu z účtů, které daný uživatel nesleduje.