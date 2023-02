Meta stále prohlubuje ztrátu svého Metaverse, zisky klesají

Poslední roky nejsou pro společnost Meta zrovna příznivé. Mark Zuckerberg jde za svým metaversovým snem, nicméně na finančních výsledcích firmy to stále není vidět v pozitivním smyslu. Možná firma svým úsilím všechny ostatní za několik let roznese na kopytech, možná se tím uvrtá do větších problémů. To nikdo zatím neví a uvidíme až za několik let. Pokud však jde o dnešní čísla, nelze příliš skákat nadšením. Přesto poslední čtvrtletí nebylo ve všem úplně negativní.

Firma vykázala příjmy ve výši 31,25 mld. USD, což je proti loňskému roku více než 4% propad, nicméně čekal se výraznější pokles, takže jde o mírně pozitivní překvapení. Ani metaversová divize Reality Labs na tom nebyla příliš dobře. Její příjmy jsou jen 727 mil. USD, což je o 17 % méně než před rokem. Naopak zatímco příjmy klesaly, ztráta této divize stoupla na 4,28 mld. USD, což je o téměř 30 % vyšší částka. To rozhodně není dobrá vizitka. Jinak řečeno, náklady na divizi překračují 5 mld. USD za čtvrt roku a zpátky se vrátí zhruba 1/7 této částky. Meta je nicméně stále dosti ziskovou společností, vydělala na 6,4 mld. USD (čistá marže dosahuje pěkných 20 %). Na druhou stranu, loni to bylo přes 12,58 mld. USD, takže se zisky propadly o 49 %.



Z pozitivních dat tu máme nárůst denně aktivních lidí na 2,0 mld. osob (loni 1,929 mld. v Q3/22 pak 1,984 mld.). Měsíčně aktivních lidí je dokonce 2,963 mld. a celosvětové příjmy z jednoho člověka jsou 10,86 USD (loni 11,57 USD). Z jednoho obyvatele USA nebo Kanady je to ale 58,77 USD, v Evropě pak 17,29 USD. Firma také ohlásila, že vykoupí zpět své akcie v hodnotě 40 mld. USD, což je také důvod, proč hodnota Mety navzdory ne úplně dobrým výsledkům strmě vystřelila nahoru ze 153 na 190 USD za akcii. Zuckerberg také uvedl, že letošní rok bude zaměřený na zvyšování efektivity fungování společnosti.