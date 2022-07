Meta v srpnu zdraží Oculus Quest 2 o 100 dolarů

blog, ve kterém zároveň uvedla i oficiální důvody pro zvýšení cen jejich výrobků. Tím primárním mají být vyšší náklady spojené s produkcí a dopravou. Dále také firma uvedla, že zvýšení cen umožní společnosti dlouhodobě investovat více prostředků do tohoto segmentu, což v konečném důsledku povede k jeho zkvalitnění. Cena se však má od příštího pondělí změnit. Společnost Meta tuto informaci sdílela skrze svůj oficiální, ve kterém zároveň uvedla i oficiální důvody pro zvýšení cen jejich výrobků. Tím primárním mají být vyšší náklady spojené s produkcí a dopravou. Dále také firma uvedla, že zvýšení cen umožní společnosti dlouhodobě investovat více prostředků do tohoto segmentu, což v konečném důsledku povede k jeho zkvalitnění.





Oculus Quest 2 se prodává ve dvou variantách, které se od sebe liší velikostí paměťového modulu. Jejich ceny jsou nově nastaveny na 399.99$ za 128GB verzi a 499.99$ za 256GB variantu. Absolutně tedy mluvíme o nárůstu pořizovací ceny o 100$ pro oba modely, což v případě relativního vyjádření činí zvýšení o 33 %, respektive o 25 % v případě verze disponující větším úložištěm. Headset však má i po zdražení nadále zůstat cenově nejdostupnějším zařízením pro virtuální realitu s funkcemi srovnatelnými s dražšími modely. Dále také společnost upozorňuje, že zdražení se netýká pouze brýlí, ale také příslušenství a repasovaných produktů. U těch však bohužel nezmiňuje jejich přesnou výši.





Na druhou stranu společnost oznámila i nějaké dobré zprávy. Zvýšení cen jejich zařízení budou, alespoň tedy po omezenou dobu, kompenzovat zahrnutím jedné z dlouhodobě nejpopulárnějších her pro virtuální realitu. Řeč je samozřejmě o hře Beat Saber, kterou vytvořila česká společnost Beat Games. Tento herní titul ihned po jeho přidání do obchodu s aplikacemi trhal rekordy ve stahování a přinesl tak dnes již největšímu českému hernímu studiu tržbu v hodnotě 2,3 miliardy korun. Pokud si tedy headset pro virtuální realitu pořídíte mezi 1.8.2022 a 31.12.2022 a zároveň dojde k jeho aktivaci před 31.1.2023 včetně, budete si tuto hru moci přidat do svého účtu, aniž by Vám byla naúčtována.

Dále také Meta uvedla, že disponují ambiciózním plánem, který začíná představením high-endového headsetu, jinak známým jako ‘‘Project Cambria‘‘, jenž má přijít ke konci roku. Poslední úniky informací naznačují, že zařízení ponese název Quest Pro a bude startovat na ceně přesahujících 1 000$, přičemž některé zdroje uvádí až 1 500$. Je tedy velmi pravděpodobné, že společnost Meta chce zdražením současných Questů docílit snížení cenové mezery mezi jejími jednotlivými produkty. Zařízení Oculus Quest 3 má následovat až po něm.

Pokud si tedy plánujete virtuální realitu pořídit, pak nejvhodnější doba je do konce tohoto měsíce, kdy ho je stále možné sehnat i za částku pod 10 000,- Kč. Brzy Vás totiž vyjde na výrazně více. Zároveň je velmi dobrým nápadem zakoupit společně s brýlemi i oficiální Elite Head Strap s baterií. Ten, se kterým je zařízení standardně dodáváno, je po delší době používání dost nepohodlný. Navíc Vám baterie integrovaná v Elite Head Strapu výrazně prodlouží výdrž zařízení, která v základu sice neurazí, nicméně ani nenadchne.

Já osobně jsem si headset pořizoval primárně kvůli hře Beat Saber. Člověk by nevěřil tomu, jak moc návyková ta hra je. A pokud si pořídíte Oculus Quest 2 nyní s tím, že hru si zakoupíte, pak Vás to stále vyjde výrazně levněji. Navíc, zařízení zvládne využívat výkon Vašeho notebooku či počítače se systémem Windows a podporuje tedy i hraní PC VR her, a to klidně i těch, které byly zakoupeny např. na platformě Steam. Zde je však důležité uvést, že pro plnohodnotný zážitek je potřeba dokoupit kabel minimálně ve specifikaci USB 3.2 Gen1. Mně osobně se nejvíce osvědčil originální optický kabel Oculus Quest 2, který se dodává v délce 5 metrů. Samozřejmě lze používat i jiné USB-C kabely nižší specifikace, ony fungovat budou, jenže výsledná kvalita obrazu nebude nejlepší možná.