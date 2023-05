Meta vyvíjí vlastní čipy pro zpracování AI a videa

Meta se chce stát více hardwarovou firmou než doposud. Do svých datových center si chce totiž dělat vlastní hardware. Vidí velký smysl v umělé inteligenci a v blízké budoucnosti to má být přelomová technologie, na níž je potřeba se pořádně připravit, a to nejen po stránce softwaru, ale i hardwaru. Meta do budoucna počítá s vlastním procesorem pro trénování i běh algoritmů umělé inteligence. Jmenuje se MTIA (Meta Training and Inference Accelerator) a má být výkonnější a efektivnější než nyní dostupná CPU. Měl by totiž být optimalizován pro potřeby samotné Mety a dosahovat např. i kratších latencí. Zároveň se počítá s novou generací datových center, která budou optimalizována pro zpracován úloh AI, mají být kapalinou chlazená a využívat AI i v počítačových sítích.



Firma také počítá s vlastním ASICem. Ten ale nebude těžit kryptoměny, nýbrž bude určen pro zpracovávání videa. Nese název MSVP (Meta Scalable Video Processor) a jeho hlavní výhodou má být vysoká programovatelnost a škálovatelnost. Využití najde především pro streamování. Meta totiž říká, že 50 % času, který lidé stráví na Facebooku, stráví sledováním videa (a jde o 4 miliardy videí denně). Videa uploadována na sociální sítě Facebook a Instagram jsou překódována na různé formáty, rozlišení a kvalitu, pro což je potřeba výkonný a efektivní hardware. Problémem toho dnešního je to, že ačkoli moderní kodeky o 50 % snižují datové nároky, ty výpočetní se 10krát zvýšily.



Má zvládat formáty H.264, HEVC/H.265, VP9 i AV1, rozumět si má s 8 i 10bitovou barevnou hloubkou, zvládne dekódovat video v kódování YUV420. Výstupem pak bude 8bitové video v YUV420 a formátu H.264 nebo VP9. V reálném čase má zvládat překódovat 4K video rychlostí 15 fps, a to při spotřebě okolo 10 W. Proti SW kódování pomocí libx264 má být 9× rychlejší. V případě VP9 je proti libVPX dokonce 50× rychlejší.

Dále tu máme druhou fázi AI superpočítače RSC (Research SuperCluster). Ten obsahuje 16 tisíc GPU a slouží k vývoji nástrojů pro rozšířenou realitu, AI pro porozumění obsahu, překladače v reálném čase a mnoho dalšího.