Metavertu: smartphone pro Web 3.0 "těží" Ethereum

Možná jste už slyšeli o telefonech Vertu. Jde o bývalou odnož Nokie, která se nyní soustředí na ultraluxusní telefony (tzn. cílí výrazně nad Apple). Její novinkou je smartphone Metavertu, o kterém si dnes povíme, neboť je hodně mířen do světa Web 3.0, tedy nejrůznějších kryptoměn, NFT a podobných věcí. To ostatně napovídá i název Metavertu, který obsahuje slovo "meta" (nemá však nic společného s Facebookem). Jediným klikem lze telefon přepnout z Web 2.0 varianty na verzi Web 3.0. Dostanete zde peněženku Value Wallet pro uchovávání kryptoměn, NFT Pass, přístup do DApp Store pro analýzy a sledování transakcí, Venture (podpora NFT, pojištění tokenů, správa peněženek) nebo VOS (zabudovaná aplikace pro "těžbu" Etherea - validátor transakcí). Podporována je end-to-end šifrovaná komunikace přes Vtalk.



Máme zde 4nm procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 a telefon bude k dispozici ve variantě s 12 GB RAM a 512GB úložištěm nebo dokonce 18 GB RAM a úložištěm o kapacitě 1 TB. Aby toho nebylo málo, při přepnutí do režimu Web 3.0 dostane majitel cloudové úložiště o kapacitě 10 TB Vbox 10T. Telefon má 6,67" displej AMOLED s rozlišením 2400×1080 pixelů, obnovovací frekvencí 144 Hz, 10bitovými barvami a jasem až 1000 nitů. Rozměry činí 161,9×73,2×9,85 mm. Pro vyšší bezpečnost je tu čip A5.

Dále je tu 64MPx hlavní fotoaparát s čipem Sony IMX787 a OIS, 50MPx ultra-širokoúhlá kamerka a 8MPx periskopický telezoom s OIS. Selfie kamerka má 16 MPx. Metavertu má 4600mAh akumulátor s podporou 15W bezdrátového a 55W drátového nabíjení (přes USB-C 3.1 Gen1), které má nabít akumulátor za 20 minut. Pokud vám telefony Apple přijdou drahé, tak vězte, že základní verze 12+512GB s koženými zády vyjde na 3350 USD (512GB iPhone 14 Pro Max stojí 1399 USD), s uhlíkovými vlákny jste na 3600 USD, s kůží aligátora pak na 6500-7500 USD dle barvy (1TB verze 7500-8500 USD). A aby toho nebylo málo, je tu i 1TB verze s kůží aligátora, 18karátovým zlatem a diamanty. Cena "lidových" 41500 USD.