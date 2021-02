Metro Exodus a vylepšená edice zdarma, co nabízí?

Loni v listopadu bylo potvrzeno, že Metro Exodus Enhanced Edition letos přijde v nových verzích pro konzole PlayStation 5 a Xbox Series X|S, a to jako upgrade zdarma. Je tak jen logické a spravedlivé, že když si tvůrci připravili novou verzi i pro PC, pak i ji dají majitelům původní kopie zdarma.

- klikněte pro zvětšení -

Metro Exodus je starý už téměř dva roky a tehdy přišel jako jedna z prvních AAA her s podporou ray tracingu, a to konkrétně globálního osvícení. Nová verze byla vylepšena především v tomto ohledu a začalo se už enginem (4A Engine). Namísto Ray Traced Global Illumination and Emissive Lighting tu je rovnou Fully Ray Traced Lighting Pipeline, přičemž samotná hra bude distribuována a instalována jako rovnou celý nový titul, čili nejde jen o nový patch pro starou verzi.

Metro Exodus Enhanced Edition už bude přímo vyžadovat GPU s hardwarovou podporou ray tracingu. Bude tu konkrétně podpora technologie DLSS 2.0, která podává mnohem kvalitnější výsledky než první verze, přepracované osvícení scén už využije ray tracing pro každý zdroj světla a PC verze na rozdíl od konzolových bude mít také využitý ray tracing pro odrazy (DLSS 2.0 je pochopitelně také jen pro PC, a to s grafikami NVIDIA).

Další vylepšení zahrnují už nastavitelný FOV, čili úhel pohledu, dále 4K textury a samozřejmě i vychytané bugy. Pokud máte Metro Exodus zakoupený v knihovně na Epic Games Store, Steamu či na GoGu, Enhanced Edition bude pro vás zdarma, ovšem přesné datum vypuštění na trh jsme se ještě nedozvěděli s tím, že půjde o jaro.

Vedle toho se chystá také verze hry pro počítače Mac a systémy Linux. Bude tak později v tomto roce k dispozici jednak na Mac App Store, Steamu a Epic Games Store a linuxové verze se objeví na Steamu.



Ceny souvisejících / podobných produktů: