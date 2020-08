Mi Smart Tracking Charging Pad: bezdrátová nabíječka pro 2 zařízení

Bezdrátové nabíječky dnes nejsou už ničím výjimečným. Dokonce existují i nabíječky pro více zařízení, kde je ale nutné dávat pozor na přesnou polohu. Na libovolné pozici více zařízení už ztroskotala společnost Apple, která sice představila nabíječku AirPower , ale ani po dvou letech ji neuvedla na trh a projekt kvůli technickým problémům zrušila se ale nedalo odradit a představuje, která by měla být bez problémů. Zda se to však podařilo i v praxi, to ukážou až praktické testy.