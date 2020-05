Micron představuje SSD 2300 s TLC a 2210 s QLC čipy

Micron je jedním z mnoha výrobců paměťových čipů a spolu s nimi vyrábí i SSD disky. V případě této společnosti jde častěji o OEM SSD montovaná do sestav a počítačů nebo o podniková SSD. A právě do třídy podnikových SSD míří Micron s novými PCIe Gen3 x4 NVMe 1.3 disky řady 2210 a 2300. Obě dvě řady mají velikost M.2 2280 (22×80 mm) a disponují technologiemi TCG Opal 2.0 a Pyrite 2.0 pro ochranu dat.

Řada Micron 2210 disponuje QLC čipy, což má pomoci udržet cenu nových SSD na co nejnižší úrovni. K dispozici bude v kapacitách 512 GB až 2 TB. Slibují rychlost sekvenčního čtení s hodnotou 2200 MB/s, u zápisu je to pak 1070 MB/s (512GB verze) nebo 1800 MB/s (ostatní). Rychlosti náhodného čtení se pohybují od 150K do 256K IOPS, u zápisu je to pak 260K až 320K. Disky je možné přepsat 360krát, disponují totiž 180 TBW až 720 TBW dle kapacity. Ve spánku si berou pouhých 2,5 mW, v idle režimu 0,4 W a při práci pod 4 W.

Výkonnější řada Micron 2300 přináší TLC čipy. V tomto případě tu máme kapacity od 256 GB do 2 TB a přenosové rychlosti 3300 MB/s u sekvenčního čtení. Také zápis je znatelně lepší. U základní 256GB verze je to 1400 MB/s, u všech dalších 2700 MB/s. Zlepšil se i náhodný přístup na 210K až 430K IOPS u čtení a 355K až 500K u zápisu. Výdrž je dvojnásobná (720 přepisů), a tak tu máme 150 TBW až 1200 TBW. Je však nutno počítat s trochu vyšší spotřebou. Ve spánku to je 5 mW, idle režim se pohybuje pod 0,6 W a při práci pak pod 5,5 W.

