Micron prezentoval paměti NVDRAM (FeRAM) aneb SSD s rychlostmi DRAM pamětí

Paměti typu FeRAM (Ferroelectric Random Access Memory) jsou něčím, o čem se mluví přinejmenším už skoro dvě desetiletí . Jde o paměti, které jsou non-volatilní, tedy si dokážou uchovat data i po vypnutí napájení, jako je tomu např. u pamětí Flash. Nevyžadují tedy neustálé obnovování dat a udržování pod napětím (v tomto se chovají jako SRAM a obnova je vyžadována pouze po přečtení). Současně však nabízí rychlosti a výkony jako DRAM. Společnostnyní prezentovala ve vědeckém článku na Generative AIFocus Session své paměti(Non-Volatile Dynamic Random Access Memory), které právě spadají pod kategorii FeRAM pamětí.

Dle firmy mají být určeny pro úlohy AI a strojového učení, kde je potřeba vysokých přenosových rychlostí a ideálně výpočtů přímo v paměti. Jde o dvouvrstvé paměti, které se dají dále vrstvit, mají i poměrně vysokou kapacitu 32 Gb. Využívají 5,7nm feroelektrických kondenzátorů, pracují v teplotách od -40 do +95 °C a jejich životnost má činit 10 let, což platí i pro dobu uložení dat.

Nečekejte však, že se něco takového objeví v našich počítačích, alespoň ne v dohledné době. Už to, že technologie byla prezentována v podobě vědeckého článku, dává tušit, že do praktického nasazení to ještě nějakou dobu potrvá a vzhledem k vlastnostem by něco takového mohlo jít nejprve jen do průmyslové oblasti, kde nebude vadit velmi vysoká cena.