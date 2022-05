Micron uvádí levná SSD Crucial P3 Plus pro PCIe 4.0 x4

Micron uvádí na trh konkrétně nová SSD Crucial, což je značka určená pro běžná PC. Nyní tu máme navíc ještě modely, které chtějí vtáhnout rozhraní PCIe 4.0 snad až do low-endu, ale o tom se nemůžeme moc rozepisovat vzhledem k tomu, že Micron ještě nezveřejnil jejich cenu. Slibuje jen "atraktivní poměr ceny a výkonu", přičemž leccos napovídají také specifikace.

Micron Crucial P3 Plus nabídnou kapacity do 4 TB a rychlost sekvenčního čtení až 5000 MB/s se zápisem 4200 MB/s, přičemž tu budou ještě slabší Crucial P3 pro rozhraní PCIe 3.0 a ty dosáhnou už "jen" 3500/3000 MB/s při čtení a zápisu. Jinak to ale vypadá, že půjde o velice podobné produkty a kdo ví, zda PCIe 3.0 na modelech P3 nebude jen umělé omezení, zatímco samotný hardware by zvládl právě i verzi 4.0.



Zatím se ale dozvídáme jen základní specifikace a mezi ně rozhodně nepatří typ použitého SSD kontroleru. Máme tu však alespoň základní typ pamětí, což jsou firemní 176vrstvé 3D QLC NAND. Ty rozhodně nenadchnou uživatele hledající vysoký výkon, neboť jde o typ zapisující čtyři bity do jedné buňky, od nějž lze očekávat pomalý zápis, respektive se budeme muset o to více spoléhat na SLC cache. Pro nasazení v PC, kde ale stejně často nezapisujeme obrovská kvanta dat, to však nemusí vůbec vadit.

Micron se tak chlubí tím, že zařídil konec čekání pro ty uživatele, kteří vyhlíželi možnost upgradovat na PCIe 4.0 SSD. Micron Crucial P3 Plus a P3 SSD budou k dispozici od letošního léta.