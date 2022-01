Micron začal dodávat první 176vrstvé QLC NAND Flash, jaký mají výkon?

Micron přitom už ke konci roku 2020 začal vyrábět své první 176vrstvé paměti, ovšem tehdy šlo ještě o typ TLC se třemi bity na buňku, čili paměti QLC oproti nim nabídnou o třetinu vyšší datovou hustotu

Nové QLC paměti se také uplatní na zbrusu nových firemních modelech, řadě Micron 2400 SSD , která už je také rovnou k dispozici, a to konkrétně pro výrobce běžných počítačů. Dalo by se říci, že jde o levné modely, ostatně i ve specifikacích jsou označeny zaklínadlem "value", ovšem přesto už podporují rozhraní PCIe 4.0 a dosahují rychlosti čtení až 4500 MB/s a zápisu 4000 MB/s. Výkon či celkové vlastnosti SSD ale samozřejmě nejsou určen jen rychlostí sekvenčních operací, ale i tak lze říci, že SSD pro PCIe 4.0 se nám už prostě posunula do mainstreamu.